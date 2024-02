Vagony přijíždějí do Vysokého Mýta z celé republiky, nyní tady likvidují vozy z České Třebové, Olomouce, Brna, ale měli i vagony z Velkého Meziříčí. „Teď máme domluvený kontrakt na 109 vagonů. Některé jsou nepojízdné, ty likvidujeme přímo tam, kde stojí. Asi devadesát jich skončí u nás, dostanou se sem po kolejích po vlastní ose,“ doplňuje referentka železniční dopravy ve firmě Recycling Veronika Šteflová. O víkendu do Vysokého Mýta dorazilo jedenáct vagonů, které postupně technika zlikviduje.

Po vlečce táhne lokomotiva posprejované modré vagony. Je to jejich poslední cesta po kolejích, než se do nich zakousne obří drapák.

„Co se rozstříhá, tak jde do mlýna, kde se to pomocí kladiv rozmělní na malé části. Odtud jde materiál na třídící linku. Je z toho hromada malých kousků. Něco prodáváme do hutí, posíláme do Polska, Itálie a Německa. I podvozky putují po větších kusech na další zpracování,“ vysvětluje Šteflová. Většina odpadu z železničních vagonů se dá zpracovat a znovu využít. „Společnost Recycling se zaměřuje na vývoj alternativních paliv. Spolupracujeme s vysokými školami, aby věci nešly jen na skládku. Snažíme se hledat další možnosti zpracování,“ podotýká Tvrzníková.

České dráhy vyřazují starší vagony průběžně. K likvidaci jsou určená pouze ta vozidla, pro která už nemají dráhy žádné využití. Jde o vozy, které nejsou ani vhodné k prodeji.

„Rok 2024 je rekordním v obnově našeho vozového parku. Výrobci nám během letošního roku mají dodat skoro 140 zbrusu nových jednotek a lokomotiv. Tudíž budeme moci dále postupovat v procesu vyřazování již nevyužitelných vozidel,“ dodává mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Pro dráhy neznamená likvidace vagonů velké náklady. Prodej vozidel, pro která už nemají využití, probíhá formou veřejné elektronické aukce. „Prodej těchto vozidel je možný pouze licencovaným šrotařským firmám, které zajistí samotnou fyzickou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech. Tudíž pro nás to představuje i určitý zdroj příjmů. Vyřazená vozidla prodáváme většinou ve větším množství, nejčastěji po desítkách vozidel,“ uzavírá Medelský.

Likvidace vagonů v Recyclingu ve Vysokém Mýtě bude pokračovat i v následujících dnech.