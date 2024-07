Kamil Dubský dnes 05:27

Sedmdesátiletý Zdeněk z České Třebové si v létě rád zajde s přáteli do oblíbené hospůdky v centru města. Večer se mu ale nechce už šlapat domů do kopce. A tak má v mobilu uložené číslo na oblíbeného taxikáře, který ho odveze přímo před vchod domu. "Stojí mě to 80 korun, jako za dvě piva," říká Zdeněk. Deník mapoval ceny taxislužeb na Orlickoústecku. Podívejte se.