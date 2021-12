„Z pozice kraje chceme do prostoru bývalé Perly instalovat ateliéry naší Střední školy uměleckoprůmyslové. Projektová dokumentace v odhadovaných nákladech okolo 100 milionů korun je připravena,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj nyní řeší možnosti financování. Sáhnout by se mělo především do evropských fondů.