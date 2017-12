Planetu čeká 26hodinový den. Rok 2018 již přivítala tichomořská Samoa

Už nikdy nebudu pít! – nejčastěji zrazované novoroční předsevzetí. Samozřejmě to nemyslíme vážně, ale vstoupíme-li do nového roku s brutální kocovinou, nelze se divit naší lamentaci. Proto Deník přináší z různých krajů osvědčené rady, recepty a vyprošťováky pro boj s kocovinou. Žádný není zaručený, ale každý z nich někomu pomáhá. Inu, de gustibus non est disputandum.