V redakční poště se čas od času objeví velmi milé dopisy, v nichž jejich pisatelé chtějí vyjádřit poděkování. Například záchranářům a zdravotníkům. Tentokrát nám napsal pan Vilém Posselt z Jablonce nad Nisou.

Ilustrační fotografie. | Foto: ZZS Královéhradeckého kraje

Nevím jestli jsem na správné adrese k vyslovení poděkování a chvály lékařům a záchranářům Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje za záchranu života mé ženy Evy Posseltové z Jablonce nad Nisou, toho času Letohrad, Červená 29, kteří předvedli svou profesionalitu o záchranu života. V pondělí 12. srpna 2019 jsme za ní přijeli s dcerou na návštěvu a žena kolem sedmnácté hodiny vdechla jídlo. Záchranáři ji poté museli odvézt až do Pardubické nemocnice na ARO, kde se postarali o to další, a to zase skvěle. Manželce se daří velmi dobře. Děkujeme všichni touto cestou za vše.