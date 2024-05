Jízda prezidenta Petra Pavla na Orlickoústecku byla ve středu poměrně pestrá. Navštívil statek v Kunvaldu, jednal se zemědělci, prohlédl si muzeum historických strojů v Žamberku a den zakončil opékáním párků u dělostřelecké tvrze Bouda poblíž Suchého vrchu.

Prezident na tvrzi Bouda.

Prezident Petr Pavel je známý jako milovník motocyklů, a tak ani ty nechyběly na jeho programu. Po jednání se zemědělci v Kunvaldu zavítal do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. Z auta tady rovnou přesedl na historickou parní lokomotivu, kterou sám odřídil do areálu muzea.

„Zvládl to se ctí. Měl už v neděli generálku, kdy se svezl s velkou lokomotivou z Benešova do Prahy. Šlo o lokomotivu, kterou naše dílna restaurovala pro Národní technické muzeum. Tady to zvládl naprosto bravurně,“ řekl Michal Bednář, předseda spolku, který žamberecké muzeum provozuje.

Na prohlídku unikátního muzea měl prezident pouhou hodinu. „Návštěva byla úžasná, ale hodina byla krátká a bez jakéhokoliv kompromisu. Nedali nám ani minutu navíc, přesto jsme stihli hodně ukázek a zážitků,“ podotkl Bednář. Hned u vstupu dostal Petr Pavel v historické vrátnici pamětní píchačku, kterou si taky označil v registračních hodinách. Prohlédl si několik cenných exponátů muzea, a to plynosací motor z roku 1910 v akci, stacionární lokomobilu z roku 1901 nebo ukázky v dílnách v textilní výrobě a strojírně.

„Srdcovkou pana prezidenta jsou motorky, proto jsme ho vzali do expozice motocyklů a automobilů, kde sám zalitoval, že je toho času tak málo. Přislíbil, že by se k nám do muzea chtěl ještě někdy vrátit,“ dodal Bednář.

Ani z muzea v Žamberku neodjížděl prezident Petr Pavel s prázdnýma rukama. Kromě pamětní píchačky dostal i další originální dary, které byly vyrobeny přímo v muzeu. „Jednalo se o předměty, které se dají vyrobit na našich strojích. Pan prezident si sám vyrazil vlastní minci. První dámě jsme vyrobili na 150 let starém tkalcovském stavu stuhu. Kromě toho jsme mu předali publikace o muzeu, gramofonovou desku s kalendářem s malbami Václava Zapadlíka, což byl malíř automobilů a veteránů a také patron naší expozice automobilů,“ prozradil Michal Bednář.

Před odjezdem se prezident ještě usadil s manželkou do závodního vozu Bentley Derby z roku 1937.

Prezident Petr Pavel v Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku.

Přísná opatření platila po celou dobu návštěvy prezidenta Petra Pavla v Pardubickém kraji, ale snad ještě více přitvrdila právě v muzeu v Žamberku. Lidé se dívali na hlavu státu přes silnici a ani akreditovaní novináři nemohli absolvovat celou prohlídku muzea s prezidentem, i když to tak bylo původně v plánu. "Řekli nám, co kde má být, měli obavu, aby se někomu něco nestalo. Jde o věci v pohybu, tak z toho byli z toho docela vyděšení. Stroje před návštěvou prohlížel bezpečnostní technik a pyrotechnik," popsal Bednář.

Dary ze Žamberku rozhodně neskončí nikde v šuplíku. Sice drobností dostává prezidentský manželský pár hodně, ale má plány, jak je využít. Prezident Petr Pavel to prozradil na besedě s veřejností ve Vysokém Mýtě. „Jsou dárky, které symbolizují kraj, ve kterém zrovna jsem. Bylo by škoda o ně ochudit veřejnost, proto jsme se domluvili, že v prohlídkovém okruhu na Pražském hradě vystavíme dárky, které by měli vidět i ostatní. Zároveň jsou tam dary z oficiálních návštěv třeba od prezidentů,“ sdělil prezident Petr Pavel.

Zajímavé dary obdržel prezidentský pár i při úterní cestě Pardubickým krajem. „Prezident republiky od nás obdržel ručně tkaný motorkářský šátek od Josefa Fidlera z Hlinska, který je nositelem Tradice lidových řemesel. Dále jsme pak hlavě státu předali bílou společenskou košili od společnosti CityZen z Chrudimi. Pro první dámu jsme nechali připravit dvě ručně paličkované brože od krajkářky Jiřiny Rejentové ze Žamberka, která se v roce 2021 stala Živnostníkem roku Pardubického kraje," uvedl hejtman Martin Netolický. První dáma Eva Pavlová pak ve firmě Koulier na Chrudimsku dostala originální skleněnou kytici. Ve středu navštívila choť pana prezidenta krajkářku Jiřinu Rejentovou v Žamberku, která pro ni vytvořila paličkovanou brož.