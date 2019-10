Luže – Lanškroun 5:1

Marek Veis, trenér TJ Luže: „Proti loňskému vítězi a respektem k soupeři jsme očekávali náročné utkání. Na rozdíl od předchozích domácích utkání jsme vstoupili do zápasu velmi koncentrovaně, drželi se taktických pokynů a od prvních minut soupeře přehrávali. V druhém poločase jsme náš výkon ještě vystupňovali a po zásluze zvítězili rozdílem třídy.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Zápas se nám nepovedl. Hned zkraje se domácí dostali na naši polovinu a dali vedoucí branku. Tím se dostala Luže nahoru. Druhý gól jsme domácím připravili sami. I když jsme zkorigovali stav do poločasu, tak po pauze jsem ještě nebyl ani na lavičce a už to bylo znovu o dvě branky. Špatně jsme zachytávali náběhy hráčů, to nám dělalo velké problémy. Celkově naše defenzivní hra byla dost naivní. Doufám, že se z toho ponaučíme a musíme se připravit na další zápas.“

Svitavy – Č. Třebová 6:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Náš, dá se říci, fantastický vstup do zápasu by pravděpodobně zlomil i zkušenější tým, než s jakým se prezentovali mladíci ze Třebové. Vedení 3:0 po deseti minutách přineslo do našich řad klid, který jsme v podzimní sezoně zatím nezažili. Proto si mohli hráči zahrát fotbal a měli stálou převahu po celé utkání. V prvním poločase jsme byli produktivnější než ve druhém, což bylo zapříčiněno i tím, že se rozchytal brankář hostů a několika střelám zabránil v proniknutí do sítě. Nyní je potřeba dát dalším soupeřům najevo, že to nebyla ojedinělá vlaštovka. Ještě musím zmínit výkon Chlupa, který vstřelil tři branky, což od něho nepamatuji.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Úvod utkání jak z hororového filmu, během deseti minut tři branky v naší síti de facto rozhodly o osudu zápasu. Celkově jsme soupeři nestačili v ničem, hodně osobních soubojů jsme prohrávali a v zadních řadách neměli potřebnou sílu proti vyspělým útočníkům, kteří nám dělali obrovské potíže. My se z utkání musíme poučit a do příštích bojů zlepšit hlavně defenzivní činnost. Soupeři gratulujeme k vysoké výhře.“

Polička – Choceň 0:3

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: „Nedovedu si vysvětlit, jak je možné, že tým, který v minulém kole odehrál dobrý zápas v Chrudimi, předvede po týdnu takový paskvil. Nevím, co na to říci, snad si kluci mysleli, že to půjde samo. Faktem je, že nebýt Krčila v brance, mohl být výsledek ještě horší. Soupeři zjevně pomohl zkušený Fikejz, který byl rozdílovým hráčem a hru svého mužstva zvedl. Ale to nás neomlouvá, protože jsme nezabojovali, nenabízeli se, prostě hrůza. Co se s týmem během týdne stalo, na to marně hledám odpověď.“

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Zápas v Poličce hodnotím pozitivně. Konečně jsme udrželi nulu a z mnoha šancí tři proměnili. Mužstvo chválím a doufám, že i nadále bude dobře pracovat, sbírat body a podávat zlepšené výkony. Čekají nás ještě mnohem těžší zápasy.“