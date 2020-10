Stavba rozhledny začala na polské straně Králičáku v létě, staví ji město Stronie Śląskie. Provází ji protesty ekologických organizací i patriotů, polští odpůrci přišli s peticí. „Rozhledna postavená na Králickém Sněžníku hrubě naruší přírodní krajinu na vrcholu hory, promění její linii na půlkruh s trčícím nepřirozeně vysokým sloupem a aby toho nebylo málo – sloupem s kontroverzní a pochybnou architekturou,“ naráží petičníci na vzhled rozhledny z oceli, kamene a tvrzeného skla, která podle odpůrců vypadá jako mixér. Jsou toho názoru, že krajina na Králickém Sněžníku má klíčovou hodnotu a musí zůstat nenarušenou. „Rozhledna významně zvýší tlak turistů v oblasti rezervace, který je již teď hodnocen jako nebezpečně vysoký. Nárůst návštěvníků v rezervaci znamená ještě více pošlapaných a zničených rostlin a ještě méně prostoru pro zvířata, ačkoliv tato přírodní rezervace a oblast Natura 2000 byla založena za účelem ochrany flóry a fauny Králického Sněžníku,“ varují autoři petice a požadují okamžité zastavení prací.

Na poplach bijí ekologové a patrioti. „Všude čteme o tom, jak je horská příroda u nás přetížena a ničena turismem. Paradoxně, jedno z posledních nepoškozených míst v našich horách se nyní ničí nesmyslnou výstavbou a pak jej zaplaví davy turistů. Je to příklad perverzní – špinavé dotace, kdy za veřejné peníze vzniká stavba, která upřednostňuje byznys nad zachováním vzácné a čisté horské přírody,“ uvedl Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Ekologické organizace se domnívají, že při přípravě stavby dotované z evropských fondů nebyla dodržena pravidla pro její umístění do chráněné přírody a zvažují podání stížnosti k Evropské komisi. Na tu by se obrátilo i naše ministerstvo životního prostředí, kdyby pochybení zjistilo. K tomu však prý zatím nedošlo. Ministerstvo se již na základě podnětů veřejnosti na polskou stranu obrátilo s dotazem, zda oproti poslední verzi nedošlo k nějaké změně záměru. Na Králickém Sněžníku má stát tzv. „studená rozhledna“, bez inženýrských sítí, sociálního zařízení či servisního zázemí. Ta nepodléhá mezistátnímu procesu EIA. „Podle informací polské strany k žádné takové změně nedošlo a předmětný záměr stále nenaplňuje charakter záměru dle směrnice EIA ani podle české a polské legislativy, proto je platné i vydané rozhodnutí – polské stavební povolení – včetně podmínek stanovených českou stranou,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Charvát a nastínil, co by se dělo, kdyby stavba neprobíhala podle schválených podmínek. „Pokud by v důsledku provedených změn předmětná stavba znovu naplnila charakter záměru dle Směrnice EIA či dle polské legislativy, požadovalo by ministerstvo životního prostředí po polské straně provedení nového mezistátního procesu EIA. V případě zjištění porušení platných evropských právních předpisů ministerstvo požádá o pomoc rovněž Evropskou komisi,“ dodal mluvčí.

Snaha postavit na polské straně Králičáku rozhlednu trvá už řadu let, její návrh byl vytvořen v roce 2012. Polský investor dlouho hledal finanční prostředky na nákladnou investici, dodavatele se mu podařilo najít až ve čtvrtém výběrovém řízení. Rozhledna má být hotová do konce září 2021. Stronie Śląskie informovaly, že bude stát 13 milionů zlotých.