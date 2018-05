Petice: vysoké protihlukové stěny kolem tratě nechceme

Česká Třebová - Ve městě železničářů se podepisuje petice, která říká jasné ne vysokým protihlukovým stěnám kolem železnice v České Třebové.

Řada místních je zásadně proti, aby při modernizaci železničního uzlu, kterou plánuje Správa železniční dopravní cesty začít v roce 2020, vyrostly kolem tratě kvůli hlukovým limitům až pětimetrové zdi. Jejich vizualizace slízla kritiku i od hejtmana Martina Netolického. Na dubnovém veřejném projednání projektu v diskuzi zazněla řada argumentů, proč by v České Třebové stát neměly. Vznikla i stránka mojemilatrebova.cz a začala se podepisovat petice. Ta požaduje, aby zastupitelstvo města využilo všech technických a právních předpisů, které by donutily vlastníka a provozovatele dráhy najít jiné řešení, než jsou vysoké protihlukové stěny. Že to možné je, dokazovala i pondělní veřejná prezentace technických možností řešení hluku a vibrací v kolejové dopravě, do České Třebové přijel přednášet odborník na danou problematiku Jan Eisenreich z Plzně.

Martin Horák z petičního výboru hodnotí akci pěti hvězdičkami z pěti. „Navzdory velmi krátkému času od zveřejnění pozvánky přišlo poměrně dost lidí, pozvaný odborník na problematiku odhlučnění kolejové dopravy Jan Eisenreich profesionálně odprezentoval současné nejmodernější protihlukové možnosti vztažené k hlukové studii,“ uvedl Martin Horák a podotkl, že s touto studií pracovali i projektanti prvotní podoby protihlukových stěn pro Českou Třebovou ze SUDOPu Brno.

Petice se podepisuje na několika místech v České Třebové. Hlavní první vlna sběru podpisů skončí 9. června a sběr bude pokračovat. „Za klíčové a naději vzbuzující pro dosažení přijatelného řešení považuji fakt, že zastupitelstvo i obyvatelé města seznámení s moderním řešením jsou v této věci za jedno,“ dodal Martin Horák.