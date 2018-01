Peteru střídá Uhlík. Chybět nebude ani Praga Lady

Vysoké Mýto - Program regionálního muzea je venku. Je nabitý, nechybí v něm třeba ty největší technické unikáty.

Praga Lady z roku 1936, vystavovatel Emil Příhoda. Stará architektura se v Loučni snoubí s krásou starých automobilůFoto: Zámek Loučeň

Rok s osmičkou na konci slibuje v mýtském regionálním muzeu zajímavý program, jehož součástí jsou čtyři plánované hlavní výstavy. Pozornost se ale upírá i do sousedního Muzea českého karosářství, s kterým regionální muzeum spolupracuje. 4. února tu totiž spustí výstavu, která nechá nahlédnout do historie proslulé karosářské firmy Uhlík Praha.

Zbylo jen deset kusů

Výstava nabídne pohled na pohnuté osudy, úspěchy a především dochované vozy této firmy a jejího zakladatele Oldřicha Uhlíka, u kterého si objednala vůz například Lída Baarová či Eliška Junková. Jak podotkl ředitel muzea Jiří Junek, vozů se dochovalo zhruba deset. „Vypadá to, že nám se jich podaří sehnat tak půlka,“ prozradil Jiří Junek s tím, že chybět nebude ani legendární Praga Lady. Muzejníci na přípravě spolupracují nejen se sběratelem Emilem Příhodou, ale i s dcerou Oldřicha Uhlíka Miladou Vepřekovou. „Je jí 86 let, ale je milá a nesmírně vitální. Připravila pro nás opravdu celou řadu skvostných materiálů od fotografií, výučního listu pana Uhlíka, vandrbuchu a tak dále,“ uvedl Jiří Junek. Výstava vystřídá loňskou expozici firmy Petera Vrchlabí a v muzeu bude přístupná do 31. prosince letošního roku.

Vybrali i verzatilku

Zpět ale do regionálního muzea, kde se bude řada připravovaných akcí točit okolo stého výročí založení Československa. Cyklus výstav odstartuje 28. ledna výstava zvaná Život v secesi, která byla posledním obdobím před vznikem první republiky.

Od 13. května se pak v muzeu „vyřádí“ děti, a to na výstavě Vyfoť, natoč, vyvolej. „Představíme historické fotoaparáty a promítačky, bude to hodně interaktivní, děti si budou moci hodně věcí samy zkusit,“ nastínil ředitel.

Podzimní výstava začne 7. října a nabídne pohled na české a československého technické unikáty i legendy za uplynulých sto let. Nese název Zlaté české… ruce i století a muzejníci se snažili vybrat z každého desetiletí to nejlepší. Chybět tak nebude Merkur, remoska či verzatilka. Závěr roku bude v muzeu patřit mechanickým betlémům.

Svůj termín zná i letošní muzejní noc, a to 25. května. O týden později, tedy 2. června se uskuteční dvanáctý roční Sodomkova Vysokého Mýta.

Myslí i na děti

Už vím proč, dědo! Tak se jmenuje unikátní projekt regionál-ního muzea, který pokaždé láká k návštěvě desítky rodin s dětmi. Pokračování se plánuje i letos, cyklus technických dílen pro děti v březnu nabídne workshop na téma Natlučte si sami. Jak název napovídá, hlavním tématem bude výroba másla na různých máselnicích. Dubnový workshop pak nese název Než si z ní vystřelím a zaměří se na princip fungování pušky. Na prázdniny pak bude lákadlem zmíněná výstava Vyfoť, natoč, vyvolej.



Současně se v programu na rok 2018 myslí i na školy, učitelé si budou moci vybrat z pestrých dvouhodinových programů z oblasti historie.