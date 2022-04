„Ceny se snižovaly postupně, paradoxně nejvyšší byly po sklizni a od té doby se stále snižují. Jsme na hranici rentability pěstování ovoce, pokud se situace nezlepší, bude pěstování ovoce v současném rozsahu v České republice dlouhodobě neudržitelné,“ dodal Nevole.

Problémem jsou i rostoucí náklady. „Náklady se zvyšují někdy až astronomicky. Energie a motorová nafta až o 50 procent, lidská práce o 10 procent, služby o 20 procent, hnojiva o 200 procent a ještě nejsou dostupná,“ popsal Nevole.

„Co se děje od podzimu 2021, to prostě nemá obdoby. Takové bezprecedentní nárůsty nákladů jsem za celý svůj profesní život nikdy nezažil, a to ovocnařím již 38 let. Nárůsty v řádech desítek i stovek procent prostě nejsou normální,“ konstatoval Nevole.

Zvyšující se náklady a snižující se ceny mají vliv především na to, že se téměř nevyplatí českým ovocnářům ovoce prodávat. „Mám už jen 500 stromů, protože situace je dlouhodobě neúnosná. Dříve jsem jich měl i 10 tisíc,“ poznamenal Petr Klička, který vlastní zahradnictví v Dolním Újezdu a Osíku na Svitavsku.

Pokles hlásí i Sady Svinčany. „Prodáváme o 20 až 30 procent méně oproti roku 2021. Stále máme na skladě značné množství jablek a nevíme, zda je dokážeme prodat jako konzumní, nebo skončí za velmi nízké ceny na zpracování,“ uvedl Nevole.

V malých skladech si ale lidé z kraje zvykli místní ovoce kupovat. „V současné době se trošku prodej proti loňskému roku snížil, ale ne výrazně. Lidé jsou zvyklí sem k nám jezdit, takže nás se snížení cen přímo netýká,“ uvedl Josef Mlateček ze společnosti Agrospol Hostovice, která má sady v Ostřešanech.

Dodal, že prodají vše, co vypěstují, přímo ze svého skladu. „Zájem je na úrovni minulých let. Máme stálé zákazníky, kteří k nám jezdí a odebírají naše jablíčka pravidelně,“ dodal Mlateček. Jablka prodávají stabilně maximálně za 22 korun za kilogram.

Českým jablkům stále dává řada lidí přednost. „Jablka jsou v poslední době opravdu levná, ale většina je z dovozu, což mě moc neláká. Vždy budu mít raději čerstvé a kvalitní ovoce z českých farem než levné a nekvalitní z dovozu,“ uvedla Karolína Černá z Holic.

Ovocnáři vidí smysl v omezení dotací na dovážení jablek z ciziny. „Ceny dovozových jablek by mohla změnit současná cena benzínu a nafty za téměř padesát korun. Doufám, že si lidé uvědomí, že vozit ovoce přes celý světadíl se nevyplatí,“ uvedl Klička.

„Pořád se řeší Green Deal, ale to, že se vozí potraviny přes půlku Evropy, se neřeší. Když vypěstujeme v Pardubickém kraji jablíčka, je levnější je v kraji také sníst než tu jíst jablka, která sem jedou třeba 2 tisíce kilometrů,“ dodal Klička.