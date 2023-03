„Perla dnes není Perlou, je jizvou na tváři města. Je mi to líto a zároveň to vnímám jako velkou příležitost s tou jizvou něco udělat, vrátit Perlu do samého centra města. Je dobře, že po dlouhých 33 letech strádání se konečně našla energie s tímto místem něco udělat,“ uvedl architekt Ondřej Chybík.

Psali jsme již:

Komín jako maják. Z bývalé textilky v Ústí bude kulturní centrum

Zdůraznil, že záměrem jejich architektonického návrhu bylo zachovat co největší možnou autenticitu původního objektu. Zůstat by tak měl právě i tovární komín, který už léta tvoří dominantu Ústí nad Orlicí.

Více informací o projektu a větší fotogalerii najdete ZDE

Podle vítězného návrhu by se další část areálu bývalé textilky Perla mohla proměnit v galerii moderního umění. Jde o část administrativní budovy, strojovny a rozvodny. Vedle výstavní galerie má v objektu vzniknout i edukační prostor a kabinet textilu, který by vyzdvihl odkaz na textilní historii města. Nové zázemí zde najde také Klubcentrum. Do přízemí architekti navrhli kavárnu, která je propojená s novým veřejným prostorem.

Část někdejší textilky Perla v Ústí nad Orlicí se promění v moderní galerii.Zdroj: Chybik + Kristof Architects & Urban Designers

Jasné a elegantní řešení

Porota u vítězného návrhu ocenila jasné, elegantní řešení vycházející z regulačního plánu území a kreativní přístup ke stávajícím objektům.

Architektonická soutěž:



* Soutěž byla zahájena v dubnu 2022.

* V první fázi vybrala odborná porota 5 účastníků z 18 doručených přihlášek.

* Vybraní účastníci byli následně vyzváni k předložení soutěžních návrhů.

* Do 30. září 2022 byly předloženy 4 soutěžní návrhy, které byly následně prezentovány a hodnoceny anonymně. Po jejich zhodnocení se porota, které předsedal architekt Ivan Plicka, rozhodla udělit 1. a 2. cenu, 3. cena udělena nebyla.

* První cenu porota doporučila udělit ateliéru CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

* V listopadu doporučení poroty akceptovala a schválila rada města, zastupitelstvo město bylo o průběhu a výsledku soutěže informováno na svém 2. zasedání 12. prosince 2022.

Nyní se s vítězem soutěže jedná o zadání následné zakázky, což představuje vypracování všech stupňů projektové dokumentace.

Část někdejší textilky Perla v Ústí nad Orlicí se promění v moderní galerii.Zdroj: Chybik + Kristof Architects & Urban Designers

Přináší prý vhodné propojení provozu galerie s veřejnými prostranstvími a umožní průchod vnitřním náměstím. Architekti v prostorách moderní galerie využívají symbolicky perleťovou barvu.

„Jednáme s vítězným ateliérem o smlouvě na další části projektové dokumentace. Pokud se shodneme na smluvních podmínkách, uzavřeme smlouvu na další stupně projektové dokumentace. Ambicí města je mít zpracovanou dokumentaci a získat stavební povolení, což je vstupenka pro to, abychom se mohli začít ucházet o dotační tituly. Bez dotace by Galerie Perlou vzniknout nemohla,“ sdělil starosta Petr Hájek.

Blíž k nové Perle. V Ústí nad Orlicí si lidé prohlíží návrhy na novou galerii

Je to podle něho podobná situace, jako když připravovali stavbu domu dětí a mládeže. „Nejbližším milníkem je dokumentace v rozsahu územního řízení a stavebního povolení v horizontu roku 2024. Jak by projekt pokračoval dál, nechávám otevřené. Je to o finančních možnostech města a o dotačních podmínkách, které stát a Evropská unie připravují,“ dodal Hájek.

Kdy odstartuje stavba nové galerie, není jasné. Starosta Hájek přiznává, že to bude běh na dlouhou trať. Zahájení stavby nevidí dříve než v roce 2025. Projekt za sto milionů korun město rozdělí na etapy.

Textilka Perla bude mít zřejmě nového majitele. Rozhodnutí padne v pondělí

Část někdejší textilky Perla v Ústí nad Orlicí se promění v moderní galerii.Zdroj: Chybik + Kristof Architects & Urban Designers