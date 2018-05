Peklák se otvírá nejen bikerům

Východní Čechy, Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ - Po dvou čestných prohrách na palubovce soupeře nastoupili svitavští basketbalisté ke třetímu semifinálovému utkání nejvyšší soutěže s cílem znovu potrápit favorizovaný Nymburk a když by jim to doopravdy šlo, tak se pokusit o senzaci. Tyto plány ovšem protivník bez milosti rozmetal a do finále mu schází poslední krok.