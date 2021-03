Výzva Rodinného centra Srdíčko padla na úrodnou půdu, dobroty pro sestřičky a lékaře Orlickoústecké nemocnice peče řada rodin a dobrovolníků. Kdo péct neumí, může poslat veselý obrázek nebo vzkaz. Podle autorů výzvy pouhé lajky na sociálních sítích nestačí, je třeba poslat hmatatelný důkaz, že s přetíženými personálem nemocnic soucítíme a děkujeme za nasazení. Zapnout troubu, ořezat pastelky.

„Přemýšleli jsme, co je možné upéct, abychom do nemocnice nemuseli nosit plechy a čekat, až nám je vrátí a rozvážet je zpět do rodin,“ vysvětluje za iniciátory výzvy Dan Dostrašil z rodinného centra. „Řekli jsme si, že muffiny jsou pro to nejlepší, mají svůj vlastní košíček, mohou se dát do jakékoliv krabičky a odvézt. Byli jsem první, kdo něco takového zorganizoval,“ dodává.

Zároveň se rozjela i výroba vlaječek, které muffiny zdobí, jsou na nich vzkazy zdravotníkům a podpisy těch, kteří dobrotu pekli. Hned první kolo výzvy bylo úspěšné, sešlo se přes dvě stě kousků pečiva, sladkého i slaného, které putovalo v krabicích na vrátnici nemocnice. Vzápětí od zdravotníků přišla milá zpětná vazba. „Byly výborné, hned se pracovalo veseleji,“ vzkázala malým a velkým pekařům za celý kolektiv jedna ze sestřiček chirurgické ambulance.

Autoři výzvy nezapomínají ani na sestřičky z centra sociální péče a domova důchodců v Ústí nad Orlicí, které také pečují o staré a nemocné. Budou je zásobovat něčím sladkým na povzbuzení. „Jsou to všechno lidé, kteří jsou celý den oblečeni jako sněhuláci, s rouškou na obličeji a když si na chvíli sednou, potřebují trochu podpory. Jenže když si doma zapnou televizi, slyší, že se někde demonstruje, celé je to vymyšlené a žádná nemoc neexistuje. Cítí se podvedení, zrazení,“ dodává Dostrašil k protichůdným náladám ve společnosti.

S dětmi v nízkoprahovém centru muffiny pekla Eliška Pinkasová. „Současná doba je pro všechny náročná, hodně vnímám, že i pro děti. Jsou doma, nechodí do školy. Vidíme to na nich, že už jim to je dlouhé a je to pro ně těžké,“ říká pracovnice v sociálních službách. Doufá, že pandemie bude brzy za námi a lidé se z ní poučí.

Z kuchyně v Ústí nad Orlicí se bude linout vůně pečiva dál. „Ohlas je skvělý, baví nás to a budeme pokračovat, dokud budou síly a bude to potřeba. Kdyby se chtěl někdo zapojit, v pondělí nebo ve středu dopoledne může k nám do bezobalového hokynářství přinést, co napekl, klidně i s pozdravem nebo přáníčkem zdravotníkům, a my to předáme dál,“ uzavírá Dostrašil.