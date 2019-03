Ti totiž přijali výzvu České spořitelny a přihlásili se do projektu Abeceda peněz. Děti interaktivní a hravou cestou zažívají svět podnikání, získávají jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o správě vlastních financí, podnikání a společné práci. Řešení problémů, komunikace, týmovost, kreativita, to vše se nyní odehrává v jejich nově založené firmě s názvem „MŇAM!“

„Náš firemní rozpočet nám umožnil pro vás nachystat něco úžasného! Dobroty sladké i slané, radosti do domácnosti, voňavé dárečky od srdíčka. 6. května 2019 se na vás budeme těšit v pobočce České spořitelny Česká Třebová od 13.30 do 17 hodin. Přijďte nás podpořit, určitě to bude stát za to!“ zvou kluci a holky z 5. A a jejich třídní učitelka Jarmila Nováčková.