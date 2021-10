V České Třebové se však rozhodli dát stopku nudné návštěvě obřadní síně, sekretariátu, nebo třeba služebně městské policie. „Všichni si z dětských let pamatujeme, jak umí být podobné exkurze nezáživné a nudné, proto jsme se rozhodli ji tentokrát zakončit poněkud netradičně,“ vysvětlil mediální asistent města Jiří Holý.

Tady sedí paní starostka a tamhle je amplion, do kterého můžete všichni zazpívat - písničkou školáků, která zněla veřejným prostorem, se českotřebovská radnice letos rozhodla ukončit tradiční exkurzi pro děti základních škol na obecním úřadě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.