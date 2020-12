Dovoz nezastavila ani koronakrize, kávová zrnka putují z velké dálky přes moře do pražírny v Pastvinách na Orlickoústecku dál. Zákazníků ubylo, hlavně velkých firem, které poslaly zaměstnance domů a vypnuly firemní kávovary. Lidí, kteří si svůj život nedokáží představit bez dobré kávy, je však stále dost.

Dobrá káva neškodí

Daniel Lexa má pražírnu jako svého koníčka. Zákazníci se tomu občas diví, že praží kávu ve volném čase, protože ho to baví. „Hodně to přirovnávám ke včelaření. To je koníček a nikdo se nepozastavuje nad tím, že by to včelař musel dělat na plný úvazek. U té kávy je to hodně podobné,“ vysvětluje majitel pražírny.

Kolik kávy denně vypijete?

Většinou vypiji tak dvě až tři kávy během všedního dne, protože kávu piji primárně v práci, bez toho asi neumím začít den. To jsou mé první kroky, když odemknu kancelář. Limit nemám. Není rozumné vypít dvacet šálků denně, ale jsem toho názoru, že dobrá káva zdraví neškodí.

Jste kávový gurmán, který se vyhýbá nádražním automatům a před turkem se křižuje?

Nepovažuji se vyloženě za gurmána, spíš za poučeného laika. Káva je můj koníček, nevěnuji se ji profesně, nejsem barista. Káva - jestli se tomu vůbec dá říkat káva - z nádražního automatu není to pravé ořechové. Ale neříkám, že jsem ji v životě neměl. Člověk, když se potřebuje zahřát, tak to primárně nedělá kvůli chuti, s mlékem a cukrem občas netuší, co pije a mnohdy je to i dobře. Turek, to je věčné téma. Já nejsem jeho zastáncem, ve velkém ho připravuje hlavně starší generace. Nicméně když někam jdu na návštěvu a vím, že si na kávě nepochutnám, tak si raději dám zelený čaj.

Jak jsme na tom jako Češi s degustací kávy, dokážeme dobrou ocenit?

Myslím si, že jsou dvě skupiny lidí. Ta jedna je přesvědčená, že dobrá káva je drahá a primárně kyselá a kyselou kávu nemají rádi. To je pověra z dob dávno minulých. Tito lidé se nikdy neodhodlají zkoušet něco nového a zůstanou u osvědčeného, co jim chutná. Druhá skupina lidí ráda objevuje nové druhy a chutě, což s sebou ale nese to riziko, že to občas nevyjde. Když zkoušíme něco nového, všichni se občas spálíme, ať je to kafe nebo cokoliv jiného. Všeobecně se dá říct, že malé pražírny mého typu zaznamenávají velký boom. A nejen lokální pražírny, celý ekosystém lokálních produktů a homemade výrobků. Doba, kdy byl standardem turek, je z větší části za námi, jsme na dobré cestě. Společně s jídlem začínáme upřednostňovat kvalitu před cenou.

Jak koronadoba zkomplikovala provoz pražírny?

Jsem rád, že moji odběratelé jsou ve větší míře koncoví zákazníci, kteří si kávu objednávají přes e-shop. Ty jsem mohl nadále obsluhovat, ať již formou výdejního okénka nebo formou zásilek. Tady problém nebyl. Dodávám kávu i do firem, velkých kanceláří, které mají firemní kuchyňku s kávovarem. V době karantény pustily firmy zaměstnance na home office a kávovary leží ladem. Tady jsem zaznamenal určitý pokles dodávek. Na problém jsem také narazil u dodavatele obalového materiálu. Papírové tubusy mi vyrábí jedna místní papírna. Vždycky to fungovalo tak, že jsem je objednal a firma je za tři týdny dodala. Teď jsem se dozvěděl, že k dispozici budou nejdřív za tři měsíce. Lidé odcházeli do karantény, omezovala se výroba. To mě mrzí, protože budou Vánoce a káva v hezkém papírovém tubusu by byla hezkým dárkem.

S tím, že by vám vázly dodávky po cestě jste problém neměl?

Nejsou v tom markantní rozdíly. Ono strašně dlouho trvá, než se k nám káva dostane: než se naloží na kontejner, loď vypluje, zakotví v přístavu, než se proclí a vyloží, všechno tohle trvá dlouhou dobu. Už jsem si zvykl. Někdy to trvá dva měsíce, někdy tři či čtyři. S koronavirem se to víc přiklání k těm třem až čtyřem, což pro mě není žádný velký šok a jsem na to připravený, že to může trvat takhle dlouho.

Ovlivní celosvětová epidemie ceny kávy?

Co se týče Lexa coffee, tak určitě dražší nebude. Mám předsevzetí, že jednou jsem stanovil ceny a chci se jich držet co nejdéle, i na úkor zisku. Když se na ceny kávy podíváme celosvětově, nejvíc ji ovlivňují změny kurzů, euro a dolar se dostávají na historická maxima a to hodně promlouvá do cen všech komodit, nejen kávy. Na kávový trh mají vliv i klimatické podmínky v zemích, kde se káva pěstuje. To známe i u nás, když na jaře přijde mráz, je málo meruněk a ty, co jsou, bývají extrémně drahé.

Z jakých zemí dovážíte?

Kávu dovážím z Papuy Nové Guineje, Brazílie, Kolumbie, indonéského ostrova Jáva a nedávno jsem uvedl nový druh, kávu z Hondurasu. On je to poměrně dlouhý proces, kvůli té dálce. Nejdříve si člověk nechá poslat vzorky, ochutná je, zjistí si víc o té farmě, domluví ceny a pokud je vše ke vzájemné spokojenosti, kávu si objedná. Ta jsem jde tak tři měsíce. Když jde všechno ideálně a vydaří se napoprvé, nový druh představuje zhruba půlroční práci. Vléct se to však může i několik let, než člověk narazí na kávu, která ho zaujme a chce ji nabízet. Vyjednávat v Hondurasu jsem začal v únoru a zadařilo se po tři čtvrtě roce. Pokud mě koronavir v něčem omezuje, tak v tom, že nemohou na tu plantáž zajet osobně, s pěstitelem si podat ruce a sednout k jednomu stolu. Všechno se řeší přes počítač, což není tak přínosné jako osobní návštěva.

Dokážete si představit, že byste se jednou pražením kávy živil?

Umím si to představit, přemýšlím nad tím často. Ale jsou věci, které mě vrací na zem, hypotéka, rodina, kterou bych nerad ohrozil. Konvenční zaměstnání je větší jistota než podnikání, zvláště v této době, i když byly mnohem horší.