Pastvinská elektrárna lákala

Pastviny - Uplynulá sobota patřila na malé vodní elektrárně Pastviny návštěvníkům. Konal se tu Den otevřených dveří.

„Za krásného počasí přišlo na exkurzi 335 lidí. Mezi nimi byla spousta dětí, neboť rodiny to pojaly jako výlet. Konalo se celkem šest prohlídek, z nichž každá trvala více než hodinu a průměr na skupinu byl asi 55 lidí. Do strojovny elektrárny se všichni vešli v pohodě, ale náročnější to bylo v prostoru strojovny na hrázi a ve hrázové štole,“ uvedla mluvčí ČEZu Šárka Beránková. Pastvinská malá vodní elektrárna byla uvedena do provozu roku 1933. V letech 2000-2003 proběhla modernizace a v elektrárně byla instalována středotlaká Francisova turbína s instalovaným výkonem 3000 kW. V roce 2006 dostal třífázový generátor nové vinutí, byl instalován nový čerpací agregát regulace turbogenerátoru a nový řídicí systém.