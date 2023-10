Město je připraveno rozdělit jeden a půl milionu korun. Smyslem participativního rozpočtu je, aby občané sami navrhovali projekty do 400 tisíc, ale i menší - třeba novou lavičku, pítko nebo altánek. Ale očividně vládne neochota, pohodlnost anebo - což je možné - nedostatečná informovanost. To ostatně připustil starosta města František Pilný.

"Zatím s participativním rozpočtem neskončíme, ale pokud to takto půjde dál, zvažoval bych to," připustil starosta.

"Nabídnout lidem možnost se podílet na utváření města je skvělá myšlenka, ale je potřeba o ni pečovat a dál ji rozvíjet. Je to budoucnost demokratické správy menších samosprávných celků a neměli bychom si ji nechat ukrást." Pavel Štěpánek, bývalý radní města Chrudim

S nápadem zapojit veřejnost do městských investic přišel dnes již bývalý radní Pavel Štěpánek, který vše připravil a zastřešil.

"Jsem teď velmi smutný z toho, jaký to má, nebo spíš nemá, vývoj. Chybí neustálá propagace a osvěta mezi Chrudimáky. Bohužel to teď vypadá, jako bychom si to dělali pro sebe. Přihlásily se tři projekty, z toho dva přinesl jeden a ten stejný člověk - zastupitel - který měl své projekty už i v předchozích letech. A není určitě špatně, že je aktivní a s těmi projekty přichází, to chválím. Špatně je to, že město - a konkrétně úřad Zdravého města - tento projekt náležitě nepropaguje v době, kdy se mají projekty přihlašovat. Nijak nemotivuje, nenabízí aktivně svou součinnost a lidé v Chrudimi o tom zkrátka často neví. Když si spojím, že daný předkladatel je velmi úzce spojený se Zdravým městem, tak ve mě rostou pochybnosti, zda to nebylo záměrné," řekl Deníku Pavel Štěpánek.



V Heřmanově Městci v letošním roce občané své návrhy k vylepšení života ve městě nepodávají, protože participativní rozpočet tam letos poprvé není. Ale důvodem není nízký zájem veřejnosti. "Rozpočet roku 2023 byl sestaven jako úsporný vzhledem k dodělání autobusového terminálu," sdělila místostarostka Zuzana Dvořáková.

Ani v Hlinsku participativní rozpočet není. "Je s ním spojena velká agenda. My máme každoročně v rozpočtu města vyhrazené peníze pro naše místní části a s občany při setkáních diskutujeme o tom, co je třeba vylepšit," řekl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Ale třeba radnice v Litomyšli na rozdíl od Chrudimě problém s naplněním participativního rozpočtu nemá ani v nejmenším. Přihlášeno bylo v letošním roce patnáct projektů a do hlasování se přihlásilo tisíc lidí. V projektech realizovatelných do 400 tisíc korun zvítězil projekt Šachové stolky: Unikátní hřiště v Litomyšli. V kategorii do 100 tisíc korun pak největší podporu získal návrh Dílna Litomyšl - jedeme dál.

Některé projekty sklidily v Litomyšli velký úspěch. Například veřejná Dílna vzniklá z bývalé výtopny.

S velkým zájmem se setkává participativní rozpočet i v jiných městech Pardubického kraje, jen namátkou třeba v Žamberku nebo v České Třebové.

O participativní rozpočet nemají lidé v Chrudimi absolutně žádný zájem.Zdroj: Tvořím Chrudim