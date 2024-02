„Útok nebo fyzické napadení této intenzity řešíme pouze tento jediný. Mělo se jednat o fyzické napadení chlapce a dívky, jejichž zranění si vyžádala převoz záchrannou službou do nemocnice. K incidentu došlo 17. ledna v podvečerních hodinách na náměstí ve Vysokém Mýtě,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Policisté šetří případ jako ublížení na zdraví a výtržnictví. „V současné době probíhají úkony trestního řízení a vzhledem k věku poškozených nebudeme zatím sdělovat bližší informace. Opakuji, že se jedná o ojedinělý případ takové intenzity,“ doplnila Janovská.

Po incidentu městská policie zvýšila kontroly v centru Vysokého Mýta. „Městská policie je primárně zřízena proto, aby dohlížela na bezpečnost a pořádek ve městě. Po tomto incidentu jsme se zaměřili více na možnost výskytu podobných jevů, aby k nim nedocházelo, i když ojedinělý případ nelze nikdy předvídat,“ sdělil starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Ovšem lidé z Vysokého Mýta mají jiné zkušenosti a parta romských chlapců je tady známá delší dobu. „Napadli kamaráda, dostal pěstí, nebylo to naštěstí nic vážného. Na další známé sprostě křičeli. Bojím se večer chodit přes náměstí,“ přiznal student Pavel. Obavy má i studentka Anna, která má kroužky až do večera. „Co jsem se to dozvěděla, tak přes náměstí nechci chodit večer z kroužku, protože se bojím jít sama pak z náměstí okolo Mikáda. Mám strach, aby se mi něco nestalo,“ řekla Anna.

Šokovaní incidentem na náměstí jsou i sami Romové. „Já jsem hrdý Rom, který se snaží, pracuje. Souhlasím, že děti z Vysokého Mýta nejsou slušně vychovaný, chyba je asi doma. Taky mně vadí chování a situace, která se tam děje. Osobně navštěvuji školy a snažím se motivovat romské i neromské děti k tomu, jak se mají chovat,“ uvedl v jedné diskuzi Ezel Niko Petik.

Rodiče se bojí nechávat děti chodit samotné z kroužků. Stejně jako maminka Jana Novotná, která pravidelně vyzvedává obě děti po všech kroužcích. „Chodit samy nebudou. Vyzvedávám je já, přítel nebo babička,“ potvrdila Novotná.

Podle radních ale tak závažná situace ve městě rozhodně není. „Pokud taková obava existuje, je uměle vytvořena prostřednictvím sociálních sítí, kde kolují ´zaručené´ informace a zkreslené ´pravdy´,“ komentoval obavy obyvatel starosta Jiraský.

Problémy s romskou komunitou přitom řeší ve Vysokém Mýtě už roky, mezi prvními v republice přijali už před dvanácti lety asistenty prevence kriminality z řad romské menšiny. „Máme dva romské asistenty prevence kriminality při městské policii a pomáhá nám to v komunikaci s Romy. Mají místní a osobní znalost v komunitách,“ podotkl Jiraský. Město se také věnuje výchově mládeže, mimo jiné pořádá společně s policií soutěž Právo pro každého pro druhý stupeň základních škol. „Soutěže se účastní mimo jiné právníci, advokáti, soudci. Pomáháme, školákům, aby se orientovali v právu a dozvěděli se, jak se mají chovat, aby nepřišli do konfliktu se zákonem,“ dodal starosta.

Samostatnou kapitolou ve Vysokém Mýtě jsou pak bezdomovci, kteří se pohybují na autobusovém nádraží nebo vlakové zastávce.

„Bezdomovců tady není moc, ale jsou vytrvalí. Jedná se o Čechy, Slováky a Poláky, Ukrajinci tam nejsou. Je to velký problém, protože oni občas ani nechtějí pomoct. Bohužel se s nimi dá pracovat, jen když je k tomu donutí zdravotní stav nebo když klesnou na úplné dno,“ sdělil velitel vysokomýtských strážníků Filip Perout. Když padají teploty k nule, hledají bezdomovci nocleh jinde než na nádraží, a to je podle velitele problém. „Dostávají se nám už i do bytových domů, které nejsou zamčené. Stěhují se do sklepů, které znečišťují,“ řekl Perout.

Bezdomovci ani partička teenagerů však nedělají podle radnice z Vysokého Mýta nebezpečné město, kde se musí lidé bát. „Jako každé město srovnatelné velikosti řešíme problémy v oblasti veřejného pořádku. Ve městě žijí agenturní zaměstnanci různých národností, což přináší různé specifické problémy například v oblasti třídění odpadů a s hlučnějším chováním na veřejných místech. Přesto si myslím, i z policejních statistik to vyplývá, že Vysoké Mýto je bezpečné město,“ uzavřel Jiraský.