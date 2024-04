Parní vlaky zavítají letos kromě Králicka také do Svitav, Pardubic či Hradce

Robert Vocásek redaktor

Přes letní prázdniny budou Pardubický kraj opět brázdit historické parní vlaky. Jedna linka bude z Dolní Lipky přes Ústí do Hanušovic a zpět, další má okruh z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí, Českou a Moravskou Třebovou přes Chornice a Svitavy zpět do Dolní Lipky, třetí povede přes Ústí, Choceň, Pardubice a Hradec do Týniště a Žamberka. Více informací o spojích a jejich termínech v článku.

Parní vlaky na Králicku | Foto: Pardubický kraj