Pravidelné letní jízdy historických parních vlaků jsou oblíbenou turistickou atrakcí. V tomto roce navíc Pardubický kraj přichystal ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií řadu atraktivních novinek.

Parní lokomotiva Rosnička | Foto: Deník/ Dana Pokorná

Letos se budou jízdy konat každou sobotu od 3. července až do 28. srpna. Speciální jizda se pak uskuteční 18. září na den otevřených dveří muzea. Drobné změny čekají turisty už na trase parních jízd. „Vzhledem k tomu, že se nám podařilo vyjednat se Správou železnic a Českými drahami využití depa v Dolní Lipce, bude trasa vedena právě odsud do Ústí nad Orlicí, následně až do Hanušovic, z nich zpět do Ústí nad Orlicí a budeme končit ve večerních hodinách opět v Dolní Lipce,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.