Ve čtvrtek si v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě Cenu Gustava Habrmana pro nejlepší učitele Pardubického kraje za rok 2023 převzalo třináct pedagogů. Předávání ocenění, které nese jméno českotřebovského rodáka a prvního československého ministra školství, se konalo již potřetí. Do Síně slávy krajského školství tentokrát přibyly další tři kantorské osobnosti.

Tisková zpráva Pardubického kraje

Po České Třebové a Poličce se nyní slavnostní ocenění uskutečnilo ve Vysokém Mýtě. „Učitelské povolání si náš respekt a úctu zaslouží. Jsem velmi rád, že třetí ročník ukázal další z mnoha příběhů skvělých učitelek a učitelů, kteří se věnují výchově a vzdělávání budoucích generací. Mezi školami v našem kraji najdeme desítky příběhů zcela mimořádných osobností, které inspirují kolem sebe a zaslouží si za svůj um a oddanost i tuto formu poděkování. Prosté děkuji všem, kdo ve školství pracují se říká velmi poskrovnu a tak jsem moc rád, že se nám to touto důstojnou formou oceňování Učitele roku Pardubického kraje daří. Ostatně i pohledy do očí, radost, úsměvy a dojetí při samotném předávání ocenění nám to jen potvrzují,“ řekl radní pro školství Josef Kozel.

Cena Gustava Habrmana je učitelům udělována za uplynulý kalendářní rok. Celkem jsou pedagogové oceňováni v kategoriích: mateřské školy, základní školy, střední školy a mimoškolní vzdělávání. Další kategorií je Síň slávy, která oceňuje učitele za příkladnou a dlouhodobou pedagogickou činnost bez ohledu na stupeň vzdělávání. Poslední kategorií je Cena radního pro školství, která je udělena na základě jeho rozhodnutí.

Od 1. ledna můžete nominovat učitele za rok 2024 na emailovou adresu: ucitelroku@pardubickykraj.cz. Více informací o tom, jak nominovat najdete na https://ucitel.pardubickykraj.cz/.

Ocenění učitelé

Základní školy:

Vítěz: Mgr. Monika Picková – Základní škola Heřmanův Městec

Mgr. Zdeňka Žejdlíková – Základní škola Chrast

Mgr. Liběna Lorencová – Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s.

Cena radního: Mgr. Marie Aňa Novotná – Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283

Střední školy:

Vítěz: Mgr. Radka Dojčánová – Střední škola automobilní Holice

Mgr. Leona Červinková – Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Mgr. Alena Pecinová – Gymnázium Vysoké Mýto

Mimoškolní vzdělávání:

Vítěz: Mgr. Lenka Šrautová – Plavecká škola Aquasport Vysoké Mýto

Mgr. Barbora Komínková – Dům dětí a mládeže BETA Pardubice

Mgr. Olga Strnadová – Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk

Síň slávy:

Mgr. Jaroslava Matrasová – Základní škola a Mateřská škola Prosetín

Vlastislav Pilař – Střední průmyslová škola Chrudim

PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA – Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy