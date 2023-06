Uhelná elektrárna Chvaletice už rok funguje bez potřebného povolení. Před rokem soud rozhodl, že emisní výjimka na vypouštění oxidu dusíku a rtuti neplatí. Dnes po dlouhém oddalování rozhodl Pardubický kraj. Verdikt je zatím tajný.

Pardubický kraj rozhodl o emisních limitech pro Elektrárnu Chvaletice. Verdikt je zatím tajný. | Foto: Se.ven

Provozovatel elektrárny, společnost Severní energetická, dostal výjimku na šest let, během kterých firma chtěla provoz zařízení zmodernizovat tak, aby splnilo normy. Rozhodnutí následně soud ale zrušil a věc vrátil opět na ministerstvo. Hnědouhelná elektrárna tak ani po pěti letech jednání nemá platnou výjimku na vypouštění škodlivin. Do vzduchu se dostává více emisí, než dovolují nové evropské limity, které platí od roku 2021.

Přísnější limity po chvaletické elektrárně mohl vyžadovat i Krajských úřad Pardubického kraje, a to pomocí integrovaného povolení. Krajští úředníci ale na začátku března rozhodli, že řízení s elektrárnou odloží. Rozhodnutí tak nakonec padlo až dnes.

Rozhodnutí hejtmanství ale odmítlo sdělit s tím, že závěr bude možné zveřejnit až po nabytí právní moci.

„Dne 23. června krajský úřad vydal rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení provozované společností Elektrárna Chvaletice a.s. Po uplynutí lhůty pro podání odvolání proti vydanému rozhodnutí, to je po patnáctém dni od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi řízení, bude informace o vydaném rozhodnutí zveřejněna na úřední desce,“ informoval mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták s tím, že účastníkovi řízení nyní běží lhůta v délce 10 dnů pro vyzvednutí oznámení z datové schránky.

Výbuch v lomu. Ve Chvaleticích hořel traktor a pneumatiky

Do té doby má možnost seznámit se s obsahem vydaného rozhodnutí pouze účastník řízení. I kdyby Pardubický kraj rozhodl v neprospěch elektrárny, neznamená to v žádném případě odstavení zařízení. Ta se proti rozhodnutí krajského úřadu může odvolat k ministerstvu.

Informace o krajském verdiktu tak nemají ani dlouhodobí kritici z řad ekologických organizací. „Úředníci doteď nerozhodli, což je dost tristní. Jak dnes rozhodli, my ale nevíme, nejsme účastníci řízení,“ sdělil mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek, který už dříve krajské úředníky kritizoval za to, že se bojí rozhodnout. „Snaha dotlačit provozovatele elektrárny ke snížení emisí nebezpečných a toxických látek je takový nekonečný příběh. Čekáme, až o zrušené emisní výjimce rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Mezitím úředníci Pardubického kraje, kteří mají upravit integrované povolení a vepsat do něj přísnější limity, raději oznámili, že si vezmou volno a rozhodovat o elektrárně vůbec nebudou. A každý den je kvůli tomu porušován zákon,“ komentoval situaci Hrábek.

Škody za miliony. Před dvanácti lety se Starými Čívicemi prohnalo tornádo

Ekologové se tak pouze domnívají, že Pardubický kraj musel reflektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil rozhodnutí Krajského soudu o emisní výjimce pro elektrárnu. Aktivisté už vzhledem k energetické krizi nechtějí elektrárnu uzavřít, požadují ale po ministerstvu zkrácení platnosti výjimky.

Rok bez platné výjimky

Bez platné výjimky je podnik miliardáře Pavla Tykače už od loňského června. „Když jsme před deseti lety elektrárnu kupovali, ekoaktivisté volali po jejím uzavření s tím, že ji Česko nepotřebuje. Od té doby neustále zpochybňují kroky pro zajištění ekologizace, která je nezbytná k jejímu dlouhodobému provozu. Náročnou mnohamiliardovou investici do snížení emisí se jim naštěstí nepodařilo zastavit,“ sdělil generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

O výjimku Elektrárna Chvaletice usiluje od roku 2018. „Stále věříme, že zdravý rozum nakonec zvítězí a výrobu nebudeme muset žádným způsobem omezovat. Pokud by k tomu došlo, v důsledku by to mohlo vést k dalšímu zdražování či dokonce nedostatku elektřiny v Česku,“ dodala Severní energetická. Spor o emisní výjimku pro chvaletickou elektrárnu tak i nadále pokračuje. Závazné stanovisko udělí Ministerstvo životního prostředí.