Téměř pět tisíc vakcín šlo ke zdravotníkům v nemocnicích a do zdravotnické záchranné služby a 2 200 do ambulantního sektoru, což je de facto stoprocentní proočkovanost u těch, kteří projevili zájem být očkováni.

Počet očkovaných roste podle dodávek

„Zároveň máme 4600 očkovaných lidí nad 80 let a číslo narůstá v návaznosti na dodávkách vakcín,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V Česku bylo naočkováno necelých 400 tisíc osob, z toho přibližně třetina druhou dávkou. Celorepublikově chybí v kategorii nad 80 let očkovat přibližně 200 tisíc osob. Navíc se má od 1. března otevřít centrální rezervační systém pro seniory nad 70 let, což je asi 1,1 milionu osob. „Čekací doby budou navázány na dodávky vakcín,“ dodal hejtman. Při rozdělování vakcín by mohlo být zohledněno kritérium čekajících ve frontě nebo aktuální epidemická situace v daném kraji.

V Pardubickém kraji se nyní očkuje vakcínami Pfizer a Moderna. „Zatím nemáme přesnou informaci, kdy by k nám měla dorazit vakcína AstraZeneca, jelikož ve čtvrtek by měl být vybrán celostátní distributor. Přitom už v pondělí byly tyto vakcíny zavezeny do tří krajů, což způsobuje nerovnosti a především vyvolává dotazy lidí, proč náš kraj nic neobdržel,“ podotkla radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Od 1. března se mají do očkování zapojit praktičtí lékaři, ale podmínky dosud nejsou známé.

V Pardubickém kraji je v současné době pět vakcinačních center, a to v budově krajského úřadu v Pardubicích, v nemocnicích v Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí a v centru Fabrika ve Svitavách. Další vakcinační centra pro druhé čtvrtletí připravuje kraj v nemocnicích následné péče a dalších zdravotnických zařízeních.