Pardubické předškoláky čekají zápisy. Jinde už mají splněno

Pardubický kraj – Šestiletá Markétka ze Svitavska se moc těší do školy. „U zápisu byla šikovná a už se s kamarádkou i dohodla, že spolu budou sedět v lavici. K svátku dostane aktovku, kterou si sama vybere,“ řekla maminka budoucí školačky.

Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Zatímco Markétka má zápis za sebou, předškoláky v Pardubicích čekají zápisy dnes a zítra, vždy od 13 do 18 hodin. Do 17 škol zřizovaných městem by měla dorazit asi tisícovka dětí.



Největší poptávka se očekává na Základní škole (ZŠ) Studánka, Polabiny I, Staňkova a ve Svítkově. „Míst pro pardubické prvňáčky je dostatek. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Pardubické základní školy se potýkají s vysokou naplněností, letos by se měla blížit k 98 procentům kapacity, a to i kvůli dojíždějícím dětem. Školy se setkávají s účelovým přehlašováním trvalých pobytů dětí z okolních obcí do Pardubic, a to jen na krátkou dobu kvůli zápisu do školy.



„Ředitelé škol budou po rodičích vyžadovat doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy, v případě mimopardubických doloží rodiče na ZŠ Štefánikova a ZŠ Erno Košťála skutečné bydliště v obci, která uzavřela dohodu o společném školském obvodu,“ řekl Rychtecký.

Dohodu s městem o zajištění základního vzdělávání uzavřelo 12 obcí. Pro Barchov, Čepí, Dubany, Ostřešany, Ráby, Srch, Srnojedy, Staré Jesenčany, Stéblová, Staré Hradiště a Němčice je spádovou ZŠ Štefánikova, pro Spojil pak ZŠ Erno Košťála. Do obou škol se budou moci i nadále hlásit pardubické děti.



V Litomyšli už mají předškoláci zápisy za sebou. „Zkoušeli jsme děti, jestli umí barvy, tvary, jakou mají výslovnost nebo zda poznají číslice. V letošním roce ale máme hodně odkladů. V minulosti jsme mívali jen tři nebo čtyři, tentokrát má odklad dvanáct dětí, což je hodně,“ řekla Miroslava Jirečková, ředitelka Základní školy U Školek v Litomyšli.



V letošním roce mohou přijímat i děti z okolních vesnic, kde také mají školu. „Šanci mají, protože nemáme naplněnou kapacitu. Můžeme přijmout i školáky, kteří k nám spádově nepatří, a máme i děti třeba z nedalekého Dolního Újezdu,“ dodala ředitelka Jirečková. Za děti z jiných obcí rodiče ani jejich vesnice, kde bydlí, nic neplatí.



Novinka pro děti s odkladem

Základní škola Jiráskova v Lanškrouně otevírá od září 2018 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. Zařazení do přípravné třídy umožní vyrovnat vývoj dítěte pro úspěšné zahájení povinné školní docházky v běžné škole. Nabízí i speciální pedagogickou péči odborníků, například logopedii. Děti se v malém kolektivu budou věnovat keramice, muzikoterapii, zúčastní se i plaveckého výcviku nebo divadelních představení. Zápis do přípravné třídy bude od 26. dubna.