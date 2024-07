/AKTUALIZUEME/ Je to venku! Roman Červenka v následující sezoně oblékne dres Dynama Pardubice! S velkou pravděpodobností vytvoří údernou a velmi nebezpečnou dvojici s Lukášem Sedlákem, současným kapitánem Pardubic.

Jisté je, že Pardubicím se do již tak nabitého kádru hráč kvalit Romana Červenka velmi hodí. Lukáš Sedlák totiž během jarního play off bez centra Červenkova typu strádal a proto Pardubice chtějí za každou cenu získat poslední (vítězný) střípek do titulové mozaiky, který jim v proběhlé sezoně chyběl. Úspěšné mistrovství světa v Praze ukázalo, že si dvě největší ligové hvězdy velmi rozuměly a na tuto spolupráci budou chtít navázat i v ligové sezoně.

V zákulisí se mluvilo o dvouleté smlouvě a platu bezmála dvou milionů korun, čímž se reprezentační kapitán stane suverénně nejlépe placeným hráčem Extraligy.

„Do týmu přinese obrovské zkušenosti z velkých zápasů. Věřím, že vám fanouškům i celé extralize návrat české hokejové ikony dodá další důvod chodit na Dynamo,“ říká Petr Dědek, spolumajitel Dynama Pardubice k příchodu Romana Červenky.

„Červus dlouhodobě patří k nejlepším českým hokejistům a dokazuje to každý rok. Je velmi zkušeným hokejistou, přirozeným lídrem. Zkrátka je to hráč, kterého by chtěl v týmu každý. Na nedávném úspěšném mistrovství světa jednoznačně dokázal, že i v pokročilejším věku stále patří mezi špičku. Jsem moc rád, že ho nyní máme v našem dresu,“ říká Petr Sýkora, sportovní ředitel Dynama.

Červenka hrál posledních osm sezon ve švýcarském Rapperswilu a měl zde smlouvu ještě na další sezonu.

Během svého působení ve švýcarské nejvyšší soutěži odehrál 321 zápasů ve kterých získal 364 bodů (112+252).

Svou profesionální kariéru začínal pražský rodák ve Slavii, ve které debutoval 17. října 2003 a svůj první bod v extralize získal 24. únoea 2004 právě proti Pardubicím. Se Slavií v roce 2008 slavil zatím svůj jediný extraligový titul.

V Česku hrál ještě jeden rok extraligu v Chomutově, ze kterého se stěhoval právě do Švýcarska. Ve své kariéře působil ještě čtyři sezony v KHL, kde v dresech Lva Praha, Petrohradu a Omsku získal 177 bodů (82 + 95) v 218 zápasech.

Hokejový sen si splnil, když jako nedraftovaný hokejista ochutnal nejslavnější hokejovou soutěž světa NHL, kde v dresu Calgary Flames nastřádal ve 39 zápasech 19 kanadských bodů (9 + 8).

V reprezentačním dresu Červenka nastoupil do 208 utkání, zaznamenal 145 bodů (56 + 89) a získal dva tituly mistra světa.

Díky svému umění se řadí k nejlepším hráčům české historie. Nastoupil k nejvíce utkáním, jednoznačně drží první místo v počtu získaných bodů a k prvnímu místu v historické tabulce českých reprezentačních střelců mu na prvního Martina Procházku schází už jen 6 gólů.

Ve své kariéře posbíral také řadu individuálních ocenění. Dvakrát ovládl kanadské bodování extraligy i švýcarské nejvyšší soutěže, jednou byl vyhlášen extraligovým Hokejistou sezony, ve Švýcarsku byl dvakrát vyhlášen nejužitečnějším hráčem sezony. Ve Švýcarsku i KHL si vysloužil místo v All-Star týmu soutěže. Na mistrovství světa byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším útočníkem, dvakrát se dostal do All-Star týmu šampionátu. V letošním roce byl navíc zvolen Hráčem roku IIHF.