Už pouze dva zranění ze železniční tragédie, ke které došlo ve středu večer v centru Pardubic, zůstávají nadále v péči lékařů pardubické a chrudimské nemocnice. Uvedla to pro Deník mluvčí Pardubické krajské nemocnice Kateřina Semrádová s tím, že doba hospitalizace se zatím nedá ani odhadnout. Poškozeným a zraněným z vlaku by mělo náležet odškodné.

V Pardubicích druhý den odklízejí speciálními jeřáby hasiči následky tragické srážky vlaků, ke které došlo ve středu večer. Vlaky v obou směrech mají dvaceti až třicetiminutová zpoždění. Další vlaky tady projíždějí po vedlejších kolejích. | Foto: Deník/Bohumil Roub

Cestující podle mluvčí Pardubické krajské nemocnice Kateřiny Semrádové při nehodě utrpěli hlavně poranění hlavy, krční páteře, otřesy mozku a pohmožděniny. Dvě Slovenky a dvě Ukrajinky při středeční srážce vlaků přišli o život. „Celkem jsme rozvezli 27 pacientů, šest do Hradce Králové, tři do Chrudimi a osmnáct do Pardubic,“ sdělila Semrádová.

Případ si převzala podle svého šéfa Milana Šimka pardubická krajská kriminálka pro jeho závažnost. „U strojvedoucích proběhly výslechy, ti jsou klíčoví. Nechci se vyjadřovat k příčině, zkoumáme, jestli je za tím lidský faktor nebo technická závada. Zajišťujeme data, která se budou vyhodnocovat,“ řekl dnes Šimek.

Poté podle něj policie zhodnotí společně se státní zástupkyní, jestli byl spáchaný trestný čin. „Strojvedoucí vypovídali. Je stabilizovaný hlavní vagón a probíhá ohledání. Vedeme prověřování. Ještě jsme nikoho neobvinili. Jsme závislí na odborných vyjádřeních a posudcích. Není to otázka dnů. Vidíme to řádově na měsíce. Důležité mohou být výpovědi lidí z vlaku,“ doplnil šéf kriminálky.

Zdroj: HZS Pardubického kraje

Zranění mají podle právníků rozhodně právo na odškodnění. To se skládá z několika položek – bolestného, které kompenzuje bezprostřední následky zranění a třeba nepohodlí při zákrocích a hospitalizaci. Odškodnění zahrnuje cestovné, kdy za zraněným jezdí jeho blízcí do nemocnice, dále ošetřovné a nákup zdravotních pomůcek.

„A také případné ztížení společenského uplatnění, kdy rok po ustálení stavu člověka zranění jakkoliv omezuje. A to třeba i tím, že nemůže vykonávat oblíbený sport. Při této nehodě přišli bohužel čtyři lidé o život. Právo na kompenzaci mají i jejich blízcí – nejde přitom jen o nejbližší rodinu, ale i o kamarády a dobré známé, kteří prokážou, že měli se zesnulým výborné dlouhodobé vztahy,“ uvedl Tomáš Beck, odborník na odškodnění společnosti Vindicia.

Co se týká vlakové posádky obou vozů, v případě zranění se věc řeší jako pracovní úraz. „To znamená, že má člověk právo nejen na bolestné, cestovné a kompenzaci ztížení společenského uplatnění, ale například i na jinou pracovní pozici, pokud už zraněný není schopný vykonávat identickou práci. Plat přitom zůstává stejný,“ sdělil právní expert.

Ve hře jsou podle něj i různé trvalé renty či odstupné s ročními platy, pokud se podobná pozice pro poškozeného nepodaří najít. A co mají poškození konkrétně dělat? Jak by měli zranění postupovat?

„Především si od lékařů nechat potvrdit do lékařských zpráv, že byli účastníky této nehody. Svá zranění by měli sami zdokumentovat, a to třeba i pouhé modřiny. Následně by okamžitě měli kontaktovat svého dopravce s žádostí o odškodnění. Všichni dopravci jsou ze zákona pro tyto případy pojištěni,“ pokračoval Beck.

Doporučuje proto kontaktovat i experty na odškodnění, kteří pomohou s právní stránkou věci a dohlédnou na vypracování adekvátního lékařského posudku podle metodiky Nejvyššího soudu ČR, která je pro poškozené nejvýhodnější. „Pozor, ze zkušenosti víme, že když lidé řeší odškodnění po vlastní ose, domohou se jen třetiny částky, na kterou mají nárok. To, aby si lidé nechali svou účast na nehodě potvrdit, doporučujeme i těm, kteří akutně žádné potíže nepociťují,“ varoval právník.

Jak zdůraznil, poměrně dost problémů se objevuje až s delším časovým odstupem od samotného železničního neštěstí – například traumata a jiné psychické problémy, popřípadě bolesti hlavy a krční páteře. „I zde vzniká nárok na odškodnění. Je třeba prokázat původ potíží a potvrzení o účasti na nehodě zde hodně pomůže,“ uzavřel Tomáš Beck.

