Druhé s 15 procenty hlasů skončilo uskupení 3PK hejtmana Martina Netolického, těsně následované koalicí ODS s TOP 09, lidoveckou Koalicí pro Pardubický kraj a Piráty, všechna tři uskupení měla kolem 13 procent. Následovali Starostové a nezávislí s 8 procenty.

Nikdo jiný nepřekonal pětiprocentní hranici do vstup do 45členného zastupitelstva. Z něj tak zcela vypadli komunisté a SPD, kteří získali těsně pod pět procent. V případě komunistů to bylo poprvé za 20 let, co se do krajského zastupitelstva nedostali.

Do krajského zastupitelstva se v roce 2020 po čtyřech letech vrátila TOP 09. V krajských volbách v roce 2016 musel její lídr a tehdejší poslanec Jiří Skalický překousnout volební porážku. Strana tehdy získala 4,63 procenta a nepřekonala tak pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů. V roce se ovšem Skalický ze čtvrtého místa kandidátky do zastupitelstva dostal, navíc obdržel druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

Hnutí ANO, které krajské volby v roce 2020 vyhrálo, však nakonec skončilo v opozici. V povolebním vyjednávání totiž vzešla jako nejsilnější koalice 3PK, ODS, Koalice pro Pardubický kraj a STAN. Hejtmanem se stal Martin Netolický, ANO skončilo v opozici.

