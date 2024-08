Starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek uvedl, že nezaznamenal požadavek nájemníků na řešení dané situace. Vzhledem k neexistenci stížností pro ně zákaz kouření v městských bytech v současné době není tématem. „Restrikce je dle mého vždy až krajním řešením situace, protože vyvolává negativní reakce ve smyslu omezování osobních práv,“ vysvětlil. Argumentem pro je ale to, že zákaz by zohledňoval většinový názor populace na pasivní kouření a obtěžování okolí.

V městských bytech v Chrudimi je kouření povoleno jak v bytech, tak na balkonech. Naopak ve společných prostorách městských bytových domů je kouření zakázáno. „Žádné stížnosti na kouření na balkonech, popřípadě z oken neevidujeme. Proto to v současné době není téma k diskuzi či řešení,“ sdělil tiskový mluvčí města Chrudim Aleš Prokopec.

Názory samotných nájemníků se liší. Významným rozdílem je to, zda je nájemník kuřák nebo ne. Například David H. z Pardubic by zákaz kouření na balkonech neocenil. Bydlí v osmém patře a jako kuřáka by ho obtěžovalo pokaždé scházet tolik pater, aby si mohl zapálit. „Rozumím ale tomu, že nekuřákům vadí ten smrad a kouř, který jim vnikne do bytu, když já si zapálím na balkoně,“ připustil.

„Pokud kouřím na balkoně, tak tam mám popelník, do kterého házím nedopalky. Když ale sleduji lidi, kteří kouří venku, tak většinou nedopalky hází na zem,“ popsal David H. Proto se obává toho, že kdyby bylo kouření na balkónech zakázáno, tak by to znamenalo zvýšení odhozeného odpadu ve městech. „Když si představím třeba skupiny kamarádů, kteří po večerech sedí na balkónech, kouří a pijí, tak si všechen bordel nechávají doma. Kdyby tam ale kouření zakázali, tak tyhle skupinky se přesunou ven, do parku nebo před dům, a obávám se toho, že tím by vzniklo ve městě ještě více nepořádku,“ popsal svůj názor.

Zákaz kouření by nevadil Monice Havlové z Chrudimi. Ta má na svém balkoně lehátko a ráda tam v hezkém počasí tráví čas. „Když si chci venku odpočinout, tak mi to často znepříjemňuje soused, který je kuřák a chodí si ven zapálit,“ povzdychla si. Vždy musí na chvilku odejít, protože jí kouř nedělá dobře. „A když venku kouří, tak musím i zavírat okna, protože mi to jde oknem do bytu,“ dodala.