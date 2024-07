Podle Miroslava Poláka z Krajského ředitelství, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, vyjížděli letos hasiči v Pardubickém kraji k 875 událostem způsobeným silným větrem, deštěm nebo kroupami. Nejvíce výjezdů, a to 297, bylo v okrese Ústí nad Orlicí a nejméně v okrese Chrudim, tam jich napočítali 163. Nejnáročnější den pro hasiče Pardubického kraje byl čtvrtek 11. července 2024, kdy za 24 hodin vyjížděli ke 181 případům. Nejhorší noc byla z 10. na 11. července 2024, kdy zasahovali u 67 událostí.

„Pro porovnání, za celý loňský rok jsme vyjížděli k 1 179 případům spojeným s bouřkami nebo dešti. Letos jsme teprve v polovině roku a už se pomalu blížíme ke stejnému číslu, jako bylo vloni za celý rok,“ řekl Polák. Nejnáročnější jsou podle něj dlouhodobé zásahy, kdy pod jednou událostí jezdí po popadaných stromech v určitém úseku silnice, nebo v části města či vesnice. Stejná situace nastává i s čerpáním vody po bleskových povodních. Hasiči například vyjedou řešit jednu událost, pod kterou nakonec odčerpají vodu ve sklepích v celé jedné ulici.

Letošní rok není náročný pouze pro hasiče, ale přidává práci i pojišťovnám. Vlivem špatného počasí a častých bouřek, dešťů, větrů a krup totiž dochází k poškození domů, zahrad nebo aut. Podle tiskového mluvčího Jana Marka z Generali České pojišťovny je vidět, že letošní rok je na následky bouřek a proměnlivého počasí výrazně horší. V Pardubickém kraji letos řešili 1 066 škodních událostí celkem za 61 milionů korun. Zatímco v předchozím to bylo o více než polovinu méně, a to 462 škod za 31 milionů korun. „Nejvíce poničení letos způsobilo krupobití a to ve 319 případech, kdy škody dosahují 25 milionů korun,“ popsal Marek. Další výrazná poškození napáchala vichřice a silný déšť.

Miroslav Jendryštík z Pardubické pobočky Generali Čeká pojišťovna doplnil, že velkým problémem je, že lidé velmi často nemají předělané pojistky. „Mívají třeba 20 let staré pojištění, které je sice kryje, ale třeba jen z 30 %,“ vysvětlil, že proto by si lidé měli své pojistky zkontrolovat, aby měli jistotu, že jsou správně krytí.

Významné problémy způsobily bouřky například ve Vysokém Mýtě. Nejhorší dny byly 10. a 11. července 2024. Starosta František Jiraský sdělil, že bouřku o takové síle s tak velkým přídělem krup této velikosti a intenzity za celou svou kariéru nepamatuje. Nejviditelnější škody byly podle něj způsobeny kroupami na karoseriích aut. Řádově je poškozených aut několik stovek na území celého města a v okolních vesnicích.

„Kroupy byly tak intenzivní a velké, že způsobily poškození i na fasádách domů. Například v zateplení jsou důlky až na perlinku. Lidé mají na zahradách poničené skleníky, zastřešení bazénu, okna nebo střešní krytiny,“ přiblížil, co všechno bylo poničeno.