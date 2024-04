Hned první den část řidičů zúžení dopravy na čtyřproudové silici I/37 z Pardubic do Hradce nemile překvapilo. Silničáři provoz na Hradubické od úterý 2. dubna svedli do jednoho jízdního pruhu. V obou směrech, od Chrudimi, i od Hradce Králové, se v ranní špičce tvořily kolony. Silničáři tu musí dokončit práce před dalšími dopravními omezeními.

Dopravní omezení začíná na silnici I/37 ve směru od Chrudimi u mostu přes řeku Labe a končí přibližně za mimoúrovňovou křižovatkou Doubravice u nadjezd u Globusu. Práce v okolí rosického nádraží už začaly. Stávající asfaltový povrch nebyl podle odborníků v dobré kondici. Silničáři tak na zhruba dva a půl kilometru dlouhém úseku vymění povrch, svodidla a částečně i odvodnění komunikace.

„Před zahájením prací proběhl diagnostický průzkum, na jehož základě jsme dospěli k tomu, že je zapotřebí provést celkovou výměnu povrchu, položený asfalt je tu už 16 let. Nyní bude odfrézováno 17 milimetrů a položeno zpátky bude 20 milimetrů,“ přiblížila správkyně stavby Zuzana Horná.

Oprava musí skončit za 45 dní

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce úsek opravit v rekordním čase. Podle silničářů je 45 dní nejkratší možná doba, za jakou se dá oprava stihnout. Měsíc a půl je podle ŘSD navíc přibližně polovina doby, kterou původně předpokládal projektant při přípravě rekonstrukce.

Podle zhotovitele to bude ale náročné. „Bude to velmi náročné, ale z naší strany budou nasazeny veškeré kapacity. Pohyb dělníků tady bude enormní, počítáme i s prací na dvě směny tak, abychom termín 45 dní byli schopni dodržet a omezit provoz co nejméně,“ řekl za stavební sdružení M-Silnice a Eurovia Lukáš Horčík.

Po dobu oprav, mezi křižovatkou u nádraží a Globusu, bude pro auta zachován vždy jeden jízdní dvoupruh, což je poloviční kapacita silnice.

„Je potřeba počítat s tím, že se tu může objevit dopravní komplikace tak, jak jsme to zažili hned první den. Dnes to ale bylo svým způsobem leknutí pro řidiče,“ sdělil na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že žádá řidiče o velkou trpělivost. „Odměnou řidičům bude kvalitní vozovka, která vydrží následujících dvacet let,“ dodal Rýdl.

Rekonstrukce silnice vyjde Ředitelství silnic a dálnic na 119,95 milionů korun bez DPH. Realizovat ji budou společnosti M-Silnice a Eurovia.

Silničáři dostali šibeniční termín. Hotovo musí být do té doby, než kraj omezí provoz na mostě Pavla Wonky v centru města. Ředitelství silnic a dálnic tak rekonstrukci koordinuje s městem i krajem. Hejtmanství od června totiž plánuje zúžit provoz přes most Pavla Wonky. Do té doby by měl být čtyřpruh plně průjezdný.

„To, že se most bude opravovat je pro Pardubice samozřejmě velká komplikace. To, že se přidá ještě oprava silnice kolem Globusu a stavba severovýchodního obchvatu, je komplikace, kterou musíme řídit. Stavby plánujeme tak, aby se nepřekrývaly a pokud ano, tak aby se tam dalo projet,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Krizový plán pro případ, že by se některá ze staveb protáhla, kraj ale nemám.

Zdroj: ŘSD

