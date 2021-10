/FOTO/ Rekonstrukce vstupního srubu tvrze Bouda se chýlí ke konci, Pracovníci mají před sebou poslední náročný úkol. Osadit posuvná pancéřová vrata.

Boudaři už brzy osadí nová vrata. | Foto: Tvrz Bouda

Vrata na Boudu dorazila po celé řadě problémů. Nyní je pracovníci skládají z návěsu a co nevidět proběhne první pokus o jejich vsazení. Vrata mají několik tun, prostor pro manipulaci s nimi je však minimální. Podle ředitele Společnosti přátel československého opevnění Martina Ráboně bylo složité najít firmu, která by si na stěhování troufla. To se však nakonec podařilo a vstupní srub K - Ba - S22a bude mít už brzy svou původní podobu.