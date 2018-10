Památky ukázali v televizi

Orlickoústecko - Pečení chleba v Sopotnici i pohled na Zemskou bránu, to je jen malý výčet toho, co se dostalo do amerického vysílání televize Czech-American TV.

dnes 18:28 SDÍLEJ:

Pečení chleba v replice staré chlebové pece v Sopotnici. Foto: Dana Malinová

Televizní videodokument, který zavedl diváky do krás Orlických hor a Podorlicka, se vysílal na začátku října. ČTĚTE TAKÉ: Na sousedské slavnosti přivítali prezidenta Masaryka

Autor: Iva Janoušková