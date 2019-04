Hned dvě ocenění si z Veletrhu JA Studentských firem roku 2019 odvezla českotřebovská studentská firma Paletea. Veletrh se konal ve čtvrtek v pražské Galerii Harfa a celkově se soutěžilo v deseti postupových kategoriích.

Paletea bodovala dvakrát. | Foto: Archiv Paletey

„Umístili jsme se na 3. místě v kategorii Prezentace na pódiu a také jsme obsadili 1. místo v kategorii Marketing. Ale pro nás to tímto nekončí! Díky tomu, že jsme se umístili na 1. místě postupujeme do finále JA Studentských firem v České republice. Zde se setkáme s 8 až 9 postupujícími firmami a budeme soutěžit o postup do evropského kola JA Europe Company of the year 2019. Finále i evropské kolo proběhne celé v angličtině,“ informovala PR manažerka firmy Paletea Lenka Cerháková.