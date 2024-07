„Máme z toho radost. Lidé chodí. Tolik jich nepamatuji. Před zavřením koupaliště tam skoro nikdo nechodil. Teď v neděli tam bylo snad 300 lidí, fakt to tam žije,“ řekl Lukáš Nový, který s kamarády koupaliště opravoval.

Zachránili jste koupaliště v Brandýse nad Orlicí, změnil se název sbírky na serveru Donio. Za dva měsíce se do dnešního dne, kdy sbírka skončila, podařilo vybrat 343 tisíc korun.

Skupině přátel vadilo, že koupaliště je rozbité a bazény přes sezonu prázdné. Měli to místo rádi a měli s ním spojených spoustu vzpomínek, proto se Lukáš Nový, Petr Žukovský, Jaroslav Dostál, Alan Hodinář a Petr Stehlík pustili svépomocí do oprav menšího bazénu a brouzdaliště.

„Z prostředního bazénu jsme vynosili přes 20 tun kachlí, zarovnávali jsme dno, celé ho vybetonovali. Zdi jsme se rozhodli vysbíjet a udělat znovu, dali jsme tam voděodolný nátěr,“ vyjmenoval některé z prací Nový.

Dobrovolníci sice pracovali zadarmo a jeden z nich poskytl i vlastní těžkou techniku, ale materiál museli nakoupit. S tím jim pomohlo město částkou asi 200.000 korun a ve sbírce na platformě Donio lidé dali přes 300.000 korun. Podle Nového peníze náklady pokryjí.

Město do koupaliště v minulosti neinvestovalo, protože oprava by stála hodně peněz a mělo v plánu i jiné projekty. O koupaliště se v zahájené letní sezoně starají dobrovolníci a mají i pomoc města, které například dodalo lavičky a koše.

Je potřeba dopouštět vodu do velkého bazénu, který úplně netěsní, musí se sekat tráva, vynášet odpadky, uklízet. Areál je neoplocený a přístupný zdarma, občas tam bývá pojízdný stánek s občerstvením.

„Velký bazén utíká, s tím jsme počítali, vyplnili jsme to montážní pěnou, musíme ho dopouštět. Prostřední je opravený a vypadá líp. Staráme se o koupaliště napůl s městem, hlídáme hladinu vody, budeme tam dávat chemii, abychom ji udrželi čistou. Vodu bereme ze studny a z řeky, hodně nás stojí energie, protože čerpadla jsou stará,“ řekl Nový.

Nakonec to bylo víc práce, než se zdálo na počátku, ale všichni jsou spokojení a už přemýšlejí, co udělají dál. „Není opravený největší bazén, bude to třikrát víc práce. Mohli bychom se do toho pustit po sezoně, až se vypustí voda, bude záležet na penězích. Náklady budou větší, oslovíme město, kraj a spustíme sbírku,“ dodal Nový.

