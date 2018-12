Ozdoby mají letos hlubší smysl

Lanškroun – Se začátkem adventu už v neděli napříč okresem svítila vánoční výzdoba.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Různé je i zdobení stromů a třeba v Lanškrouně mají letos punc výjimečnosti. Na části výzdoby se totiž podíleli klienti sociálně terapeutických dílen, konkrétně těch v České Třebové, které patří pod Domov u studánky v Anenské Studánce.

„Těm se podařilo vytvořit krásné věže, které zdobí vchod do radnice,“ podotkl zahradník Technických služeb Miroslav Svoboda. Podle něj se tak podařilo do centra dostat trochu lidské tvořivosti. „Je neuvěřitelné, co tito lidé dokáží,“ dodal.