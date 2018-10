Oušťáci přesvědčivě zvítězili, Změna uspěla, ČSSD míří do zapomnění

Ústí nad Orlicí - Komunální volby jsou minulostí. Už prostý pohled na tablo nových ústeckých zastupitelů dostatečně výmluvně vypovídá o tom, že ve městě se žádná převratná změna nechystá. A potvrzují to i první povolební vyjádření.

Kromě čtyř nováčků zůstává složení sedmadvacetičlenného zastupitelstva stejné. Přesvědčivé vítězství vybojovalo sdružení Oušťáci, které do voleb vedl současný starosta Petr Hájek. Oproti končícímu volebnímu období si o jeden mandát dokonce polepšilo.

„První kroky budou směřovat k našim stávajícím partnerům. Oslovíme jak Ústí žije, tak i ODS a KDU-ČSL. V prvním kole bychom se chtěli bavit o tom, zda má končící koalice potenciál pokračovat,“ řekl Petr Hájek s tím, že povolební vyjednávání začne v pondělí.

Koalice by mohla pokračovat

Za nejbližšího partnera považuje Petr Hájek sdružení Ústí žije, které má v novém zastupitelstvu pět mandátů. Do komunálních voleb šlo sdružení, jež vzniklo před třemi roky odštěpením tří zastupitelů za ČSSD pod vedením místostarosty Jiřího Preclíka, poprvé.

Kromě něj uspěli na kandidátce Ústí žije i staronoví zastupitelé Radka Vašková, Luboš Bäuchel a Tomáš Teplý, kteří před čtyřmi roky kandidovali za Nezávislé s podporou TOP09. Nováčkem v zastupitelstvu je Jiří Řezníček.

„Sešli jsme se s vítězem voleb a zvažujeme jejich nabídku. Jiná varianta asi doopravdy není. Záleží na tom, jak má být koalice silná, jestli hodně, nebo bude eventuálně bez jednoho současného koaličního partnera,“ naznačil směr vyjednávání Jiří Preclík.

Podobně vidí povolební situaci i KDU-ČSL, třetí strana radniční koalice, která obhájila dva mandáty. „Vycházíme z toho, že koalice by mohla pokračovat. Ve výsledku má až dvacet mandátů, což bohatě stačí k tomu, aby to mohly být i tři subjekty. Je to na Oušťácích, jaké podmínky nastaví,“ uvedl místostarosta Michal Kokula.

Lídr kandidátky občanských demokratů, čtvrté koaliční strany, Matouš Pořický se k povolebnímu vyjednávání vyjadřovat nechtěl. ODS si oproti minulým volbám o jeden mandát polepšila. Novým zastupitelem se stal Jiří Tomášek, který naposledy kandidoval za sdružení Ústí 2014. Z devátého místa dokonce přeskočil dvojku kandidátky Jiřího Jansu.

Asi jediným překvapením voleb v Ústí je úspěch sdružení Změna pro Ústí!, jehož lídrem je dosavadní sociálně demokratický zastupitel Jaroslav Řeháček. Spolu s ním se z pátého místa probojovala do zastupitelstva Jarmila Cindrová, která před čtyřmi roky kandidovala za ČSSD.

„Z našeho volebního výsledku mám rozporuplné pocity. Na jednu stranu, v rámci naprosté katastrofy levice jsme jako nový subjekt obstáli víc než se ctí. Zároveň jsme ale zůstali velmi vzdáleni možnosti určovat dění ve městě. Staneme se nesmlouvavou opozicí, o které bude slyšet,“ řekl Jaroslav Řeháček.

Naproti tomu pro ČSSD, jejíž místní organizaci Řeháček ještě donedávna vedl, skončily volby naprostým debaklem. Sociálním demokratům, jejichž lídrem byl nový předseda Marek Mana, se nepodařilo získat jediný mandát. Oproti předchozím volbám ztratila ČSSD čtyři zastupitele.

O dva mandáty přišlo sdružení Ústí 2014, které v novém zastupitelstvu obsadilo tři křesla. Jednička kandidátky Jana Lukesová se do zastupitelstva vůbec nedostala, z pátého místa ji přeskočil Vladimír Chudý, který je jedním ze čtyř nových zastupitelů. Beze změn bude i zastupitelský klub KSČM, ani zde lídr kandidátky neuspěl a přeskočili jej dva současní zastupitelé Jana Severová a Jaroslav Fišer.