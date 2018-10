Oušťáci jednoznačně obhájili radnici v Ústí

Orlickoústecko - O přízeň voličů se na Orlickoústecku ucházelo bezmála tři a půl tisíce kandidátů. Více než tisícovka z nich usedne už na konci října nebo nejpozději začátkem listopadu do zastupitelských lavic.

Nejvíce jich už tradičně kandidovalo za sdružení nezávislých kandidátů. Politické strany s celostátní působností příliš neuspěly. Některé dokonce, v porovnání s volbami před čtyřmi roky, hodně ztratily. K poraženým, jak naznačují volební statistiky, patří i na Orlickoústecku především sociální demokracie a komunisté. Někde, jako v České Třebové, nově uspěli Piráti nebo Okamurova SPD, která má jednoho zastupitele v Žamberku.

Necelý měsíc, který zbývá do ustavujících zasedání zastupitelstev a který je vymezený ze zákona na námitky ohledně regulérnosti voleb, mají politické strany, hnutí a sdružení na to, aby nalezly shodu při vytváření nových nebo staronových radničních koalic. Třeba v Letohradu bude zřejmě hotovo hned, jinde se ale mohou povolební vyjednávání protahovat. Na komplikace to nejspíš vypadá v České Třebové, Lanškrouně nebo Vysokém Mýtě a Žamberku.

Hladký průběh povolebních vyjednávání se dá očekávat v Ústí nad Orlicí, kde přesvědčivě zvítězili Oušťáci vedení dosavadním starostou. Komunální volby ve městě přinesly potvrzení životaschopnosti nového sdružení Ústí žije, které se zrodilo z konfliktu mezi zastupiteli zvolenými před čtyřmi roky za ČSSD.

Pád orlickoústeckých sociálních demokratů, který začátkem léta urychlil vnitrostranický konflikt mezi zastupitelem a předsedou místní organizace a okresním vedením strany, se o uplynulém volebním víkendu dovršil. ČSSD zmizela z aktuální mapy místní politiky. Vyhozený předseda, což je zřejmě největší překvapení letošních voleb, se svým novým sdružením naopak uspěl.

Autor: Jiří Šmeral