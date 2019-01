Choceň - Příznivci zimního plavání mohou zbystřit, v sobotu 26. ledna se totiž v Chocni v parku Peliny koná 48. ročník soutěže otužilců a 4. ročník Memoriálu Dráži Novotné zvaný Zámecký okruh.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Začíná se ve 14 hodin, délka trati je 100, 250 a 500 metrů a závod tradičně slibuje zážitek nejen pro otužilce, ale i diváky.

„Pojďte za námi do vody,“ vtipkují tradičně otužilci, kterých se loni do Chocně sjelo šedesát. Cestu si sem nacházejí i plavci z Prahy a letos to podle předpovědí vypadá, že venku bude „pod nulou“. Zámecký okruh je jednou ze dvou každoročních akcí v Chocni, druhá je v prosinci.