FOTO: Otužilci na Bílou sobotu odemkli Pastviny

Hradec Králové, Lanškroun – Do Hradce Králové se sjely nejlepší týmy z České republiky k odehrání finálového kola Českého poháru starších žáků ve volejbale. Byl to v pořadí již šestý turnaj ČP ročníku 2017/2018. Z moravské části (první tři turnaje) postoupil Lanškroun z prvního místa do celorepublikové soutěže, kde se utkaly nejlepší z moravské a české skupiny. Lanškroun postoupil automaticky mezi osm nejlepších týmů.