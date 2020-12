Stejně jako Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Česká unie cestovního ruchu, Asociace horských středisek nebo Destinační společnosti Krkonoše je toho názoru, že zákaz není podepřen dostatkem argumentů. Vláda rozhodla, že do 12. prosince nesmí být v provozu žádné vleky ani lanovky.

Plošné uzavření lyžařských středisek požadují někteří evropští politici. Za jakých podmínek by u nás mohla být v provozu v rámci protiepidemického systému PES se právě jedná. Asociace horských středisek ČR zpracovala podklady pro zodpovědné chování v areálech, z nich by měla být vytvořena metodika, která zajistí bezproblémový chod areálů. „Od 3. prosince došlo k rozvolnění na třetí stupeň, tak proč by mělo být zakázáno lyžování ve volné přírodě? Zákaz užití lyžařských vleků a lanových drah je nesmysl,“ konstatoval předseda Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko a starosta Lanškrouna Radim Vetchý. Je přesvědčen, že rozhodnutí musí padnout v co nejkratší možné době. „Provozovatelé nejen v Orlických horách se připravují naplno, i když doba je pro ně tak nejistá. Není možné, aby docházelo k omezení jejich aktivit, jelikož tato omezení mohou zasáhnout nejenom lyžařská centra, ale přímo celé regiony, které si své jizvy nesou již od jara. Většina tržeb na horách je realizována v průběhu tří měsíců zimní sezóny,“ upozorňuje starosta a vyzývá, abychom společně pomohli kriticky zasaženému sektoru cestovního ruchu.

Provozovatelé lyžařských areálu zákaz nechápou. Zejména když už mohou být otevřené i velké nákupní domy, do kterých se nahrnulo spousta lidí a ne vždy jsou dodržovány požadované rozestupy. „V areálu mohou mít lidé třeba desetkrát víc místa kolem sebe než v obchodech a budou na čerstvém vzduchu,“ vyjádřil se pro ČTK manažer horského resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.