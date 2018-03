Otevřeno. Na opravený bazén se přišly podívat tři tisíce lidí

Vysoké Mýto /FOTO/ - Zrekonstruovaný bazén v Mýtě v prvních dnech svého otevření čelil nebývalému náporu návštěvníků. Otevřen byl v pátek a na bazén v novém kabátě se přišly podívat zhruba tři tisíce lidí.

Bazén v uplynulých sedmi měsících prošel generální rekonstrukcí za 65 milionů korun, pyšní se novou vanou se zvedacím dnem s unikátní švédskou technologií. „Kromě bazénové haly prošly rekonstrukcí prostory finské sauny, šatny, sprchy, ale také rozvody i technologie. Město přistavělo vstupní halu a pro malé děti vybudovalo nový dvouúrovňový bazén se skluzavkami,“ uvedla mluvčí města Marie Lněničková.

V dětském koutku pak stojí žlutý nosorožec Bubu, finskou a parní saunu doplňuje Kneippův chodník. „Doufám, že jsme rekonstrukci provedli tak kvalitně, že bude bez větších zásahů zase sloužit příštích čtyřicet let,“ řekl starosta Mýta František Jiraský.

Na stříhání pásky nechyběl Josef Fikejz, který byl prvním vedoucím bazénu otevřeného v roce 1981. „Byl jsem vedoucím jen krátce,“ uvedl s tím, že po něm žezlo převzal dosavadní vedoucí Jiří Kovařík. Fikejze rekonstrukce nadchla. „Je to kouzelné, každý nám to může závidět. Jsem rád, že jsem se toho dožil,“ konstatoval.

Kvitují teplo, světlo i nové zvedací dno

Do bazénu se tak brzy znovu vrátí i plavecké školy. V Mýtě coby tradiční plavecké baště jsou dvě a ročně každou z nich projde okolo dvanácti až čtrnácti set dětí.

Jak se zástupkyně obou škol shodly, přínosem je zateplení, nové zvedací dno i lepší osvětlení. „Zvedací dno umožňuje dětem získat pocit bezpečí ve vodě,“ podotkla ředitelka plavecké školy AAA Atlantik Gabriela Podroužková. „A nejmenší děti mohou navštívit i nové brouzdaliště,“ doplnila zástupkyně ředitele plavecké školy Aquasport Lenka Šrautová.

Páteční program nejprve odstartoval závod žáků základních škol, kde si pro putovní pohár došli závodníci ze ZŠ Javornického. Odpoledne se pak uskutečnil exhibiční závod tří Janů - olympionika Micky, bývalého plavce a nynějšího zastupitele Lipavského a tajemníka Vlčka. „Budu jak Ester, jednou jsem na tom stál,“ zavtipkoval tajemník před skokem do vody. Poté se Jan Micka pokusil o rekord bazénu, mikrofonu se při závodu ujal exposlanec Augustin Karel Andrle Sylor.

Pozornost připoutalo i představení zvedacího dna a večer pak nabitý den zakončil koncert přímo v bazénové hale, a to místní kapely Four in Van.