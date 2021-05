Dlouho očekávaná událost spojená s otevřením restauračních zahrádek přinesla hospodským tak trochu zklamání. Zatímco pandemická situace je, zdá se, příznivá pro otevření provozoven, počasí venkovnímu posezení příliš nepřálo. Několik odvážlivců v hospůdce Javorka ve stejnojmenném parku v České Třebové však neváhalo a na točené pivo zaskočilo. „Mají tu i kávu, ale my jsme zašli na pivo do skla,“ vysvětlil a usmíval se jeden z návštěvníků místního lokálu. A příležitosti dát si pivo do půllitru využili také pejskaři, kteří vytáhli čtyřnohé mazlíčky ven.

Během oběda ale venkovního posezení lidé příliš nevyužívali, a to navzdory tomu, že někteří provozovatelé připravili pro své hosty deky na zahřátí. „Lidé jsou zatím dost opatrní, v pondělí využívali dost rozvozu a výdejního okénka,“ vysvětlil šéf pivovaru Faltus v České Třebové Ladislav Košek. Zde využili možnosti otevřít alespoň venkovní provoz na maximum. „Otevřeno máme tak, jak nám to vládní opatření dovoluje, tedy od jedenácti dopoledne do deseti do večera,“ dodal.

Pouze obědovou otevírací dobu pak zavedly v Měšťanském pivovaru v městské části Hylváty v Ústí nad Orlicí. „Otevřeno máme prozatím pouze přes polední menu, tedy od půl 12 do půl 2,“ vysvětlila obsluha restaurace. A otevírací dobu upravili také v Tvrzi Orlice na okraji Letohradu. „Nejedeme prozatím podle standardní doby. Takže máme od pondělí do čtvrtka otevřeno od dvou do devíti do večera. Víkendové dny otevíráme v deset a končíme v devět hodin večer,“ uvedla manažerka provozu Monika Matyášová s tím, že vše je nejvíce závislé na proměnlivém počasí.

A zatímco v poledne byly zahrádky spíše prázdné, podle některých provozovatelů se venkovní prostory restaurací a kaváren začínají plnit právě odpoledne. Také v kavárně LaCasa ve Vysokém Mýtě bylo dopoledne spíše prázdno, po pracovní době však několik otužilců dorazilo na kávu a něco dobrého k jídlu. „Jsme tu od rána a provozní dobu posouváme prozatím do 22. hodiny večerní. Jediné, co nás může zastavit je déšť,“ řekla provozovatelka italské kavárny Žaneta Burešová. Pokud by prý zahrádku museli kvůli nepříznivému počasí uzavřít dříve, dají o tom svým klientům vědět na sociálních sítích.

Některé restaurační provozovny se však rozhodly prozatím vůbec neotevřít. „Polovičaté kroky neděláme, vyčkáváme na začátek června, kdy otevřeme komplet,“ vysvětlil situaci provozovatel restaurace Imrvere v Žamberku Martin Kačena.