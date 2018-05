Otevřeli nové dopravní hřiště

Třebovice - Dne 4. května proběhlo slavnostní otevření Dopravního hřiště Třebovice.

Ze slavnostního otevření Dopravního hřiště Třebovice.Foto: archiv školy

Samotnému otevření předcházela roční práce. Na začátku všeho byla návštěva hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který naši školu navštívil právě před rokem. Poté, co si školu prohlédl, zúčastnil se výuky a promluvil s pedagogy, se zeptal, s čím by nám mohl pomoci. Našim snem bylo vlastní dopravní hřiště, abychom nemuseli dojíždět do okolních měst. Tento záměr se panu hejtmanovi líbil, a proto naši žádost podpořil. Díky jeho ochotě se nám podařilo získat 85 500 korun, za které bylo pořízeno namalování hřiště, zakoupena byla kola, koloběžky, odrážedla, helmy, dopravní značky, vesty a koberec s dopravní tématikou do mateřské školy. Hřiště bylo vybudováno na asfaltové ploše obce Třebovice.

Celá akce probíhala bez problémů i díky krajskému koordinátorovi Besipu Otakaru Švecovi, který se zúčastnil slavnostního otevření, a starostovi obce Třebovice, Liboru Gremlicovi. Všem patří náš velký dík.

Soňa Provazníková (ředitelka školy)