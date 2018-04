Otázka na víkend: známka

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Pošta vydala novou známku s podobiznou prezidenta Miloše Zemana. Kterou osobnost nebo slavnou památku byste na známkách rádi viděli vy?

Miloš Zeman.Foto: Martin Divíšek

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Rád bych dával na dopis takovou známku, která mu přidá hodnotu. Francouzi dlouhou dobu používali na známkách dívku s revoluční čapkou. I my máme hodně symbolů, které nás spojují – památky (panorama Hradčan, Karlštejn, Český Krumlov, Ještěd…), osobnosti (od spisovatelů přes herce a sportovce až po významné podnikatele a státníky) a samozřejmě hokej, pivo, škodovky… Prostě se mi líbí známky, co bych rád i olízl. Dnes jsme lepil na dopis známku s pomlázkou a moc se mi líbila.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Poštovních známek se vydává i používá stále méně, což nezmenšuje můj smutek nad tím, že bude kolovat byť maličký obrázek Miloše Zemana. Což teprve, půjde-li zásilka do ciziny, kde nám už takhle pan prezident dělá spíše ostudu. Domnívám se, že naše země má krásné hory, přírodu dosud plnou zvířat a rostlin a ty nám ostudu neudělají. A nezávisejí na politickém vývoji v zemi!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Vzhledem k tomu, že letos slavíme 100 let od vzniku Československa, bylo by fajn, kdyby na to Česká pošta zareagovala nějak velkoryse a natiskla známky oslavující zásadní symboly České republiky, tak jak je vnímá veřejnost. Klidně tři série věnovanou památkám, přírodě a osobnostem. Z památek mě napadá třeba villa Tugendhat, z přírody Boubín a z osobností Miloš Forman. Mladí výtvarníci by jistě vymysleli nápaditou a originální grafiku. Známka s podobiznou prezidenta Zemana vězí v estetice Rakousko-Uherska a považuji ji za zbytečnou a nezajímavou.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Předně je třeba říct, že poštovní známku jsem neměl v prstech už několik let, všechno zastane e-mail, sms, facebook atd. Pracovní poštu nosím k okýnku, kde ji zpracuje poštovní úřednice, takže se ke známce také nedostanu. Ale abych neuhýbal z odpovědi – líbily by se mi známky s českými vědci, jako je ta s prof. Holým. A také známka s prezidentem Jiřím Drahošem s vročením jeho volebního období 2018-2028:-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Například nejlepšího pilota našeho spolku, pana Jiřího Kristka. Je nejlepším už 20 let a jistě mu to ještě dlouho vydrží, takže známky by se nemusely brzy předělávat. Navíc je pravdomluvný, neuráží a není mstivý…