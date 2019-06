DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Nevím jestli to bude úspěšné na Slovensku. Já bych byl ale rád, kdybychom v Česku PET lahve úplně přestali používat, ne jen vracet k recyklaci. Nejlepší plastový obal je ten, který se vůbec nemusel vyrobit. Proč lidem platit za recyklaci plastů, když bychom jim mohli nabídnout alternativu? Život bez obalů? První vlaštovky už tu jsou.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Jednoznačně. Jsme na to zvyklí z Německa, i malé děti se za malý obnos snaží sbírat a vracet „petky“. Peníze jsou prostě motiv. U plechovek si nejsem tak jistá, zkušenosti nemám. Do čeho by pak kluci stříleli ze vzduchovky?

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Pet lahve byly vratné už před lety. Vyráběly se ze silnějšího materiálu, ale fungovalo to. Fajn vypadá i záloha na plech, obecně však platí jedno základní pravidlo. Nejlepší je ten obal, který se nevyrobí nebo je do nekonečna recyklovatelný. Tedy například sklo. Za sebe doufám, že se časem naprosté většiny plastů v potravinářství zbavíme a nákupem místních surovin a výrobků bude doma zůstávat jen trocha papíru a několik vratných lahví.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Na první pohled je to jistě zajímavá myšlenka a člověk by očekával, že stát bude na její realizaci pracovat. Pro spotřebitele by to ale znamenalo nejdříve zaplatit o něco vyšší cenu při nákupu (vyšší o tu zálohu), poté doma skladovat neporušené(!) prázdné PET lahve a následně je dopravit do obchodu a vyzvednout si zálohu (nebo nakoupit nové nápoje). Dnes PETku vyprázdníme, zmačkáme a vyhodíme do kontejneru na plast (takhle končí v ČR více než 80% plastových lahví). Ale třeba v Chorvatsku to funguje, sběr lahví slouží některým lidem jako přivýdělek a pláže jsou čisté. Myslím tedy, že i Češi by zálohované plasty zvládli.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Snad by to byl malý krok pro Čecha, ale velký skok pro přírodu bez plastů…