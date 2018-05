Otázka na víkend: zákaz kouření

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Protikuřácký zákon platí už bezmála rok. Jaké má podle vás dopady, ať už pozitivní nebo negativní?

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Vadí mi kouř před restauracemi, nekuřák by si rád občas sedl ven, ale tam jsou úplné kouřové clony. Malá daň za to, že vnitřek restaurací není nasycen cigaretovým smradem a že personál podniků nemusí být pasivními kuřáky. Mrzí mě taky, že drobní podnikatelé přišli o pár zákazníků, kteří si kafíčko/pivko bez cigárka nevychutnají. Ale to k tomu patří. Byli jsme v Evropě poslední kuřáckou baštou, určitě jde o krok správným směrem.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Jako celoživotní nekuřák a manželka militantního nekuřáka nejsem asi ten směroplatný respondent. Nikdy jsem nechápala kuřáky postávající i v krutých mrazech a deštích na balkonech. O to víc mi pak vadilo, že ti, kteří si doma nechtějí zakouřit byt, si zapálí v restauraci, kde obědvá dalších padesát lidí. Proto jsem se protikuřáckému zákonu velmi radovala a užívám si čistého vzduchu. Druhá strana mince jsou hloučky kuřáků před hospodami a kavárnami, které často halasí i v době nočního klidu. Ale tenhle boj vyhrály i mnohem kuřáčtější národy, než jsme my. Tak doufám….

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Já nekouření v restauracích a hospodách uvítal. Ale zároveň mám pocit, že přes všechen nepopiratelně pozitivní zdravotní efekt by bylo lepší, kdyby se nekouření stalo přirozenou normou většiny podniků dobrovolně. Ale obávám se, že jsem v tomto ohledu asi příliš naivní. Přiznávám i to, že mi vůně tabáku dodnes voní a někdy i trochu chybí.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Pozitivní je čistý vzduch v restauracích a hospodách, negativní je čistý vzduch v místnostech, kde dřív byla nějaká restaurace nebo hospoda a už není, což se týká hlavně venkova. Ptáte se ovšem nekuřáka, který zahodil cigaretu před osmi lety a není mu jasné, proč to neudělal už před dvaceti osmi lety, když to bylo tak snadné, bezbolestné a bezabsťákové. A jako drobnému škudlilovi je mi líto i těch dvacetiletých výdajů za cigarety. Co já si jen mohl koupit piva, vína a kořalky, kdybych neutrácel za cigára… :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Já jsem v každém případě rád, že byla v hospodách zakázána konzumace cigaret a ne piva. Takhle mě sice občas malinko poránu chvilku bolí hlava, ale zase nemusím týden odvětrávat všechno, co jsem měl v hospodě na sobě a u sebe…