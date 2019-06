DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

V životě každého žáčka přijde výzo, kdy už to nejsou samé jedničky. A protože tatínek byl učitel, tak se řešilo všechno, co nebylo „výborně“. Přeju všem rodičům i prarodičům, aby děti motivovali k radosti z poznání a zkoumání světa a nestresovali je honem na jedničky a vyznamenání.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Můj manžel ze mě dělá šprtku a vnoučatům vypráví, že jsem měla pořád samé jedničky. Není to tak úplně pravda, ale důvod k obavám jsem nikdy neměla. Spíš jsem šla vždy s příjemným pocitem, že udělám rodičům radost. To dělání radosti byl pro mne silnější motiv než jedničky. Nejsem si jistá, jestli to u dnešních dětí pořád tak funguje. Krásné léto!

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Nebál, už se tušilo, jak to dopadne. Většinou dobře a později, především na gymplu jsem měl na nepříznivé výsledky „pádné“ argumenty. Možná trochu paradoxně jsem opravdu vynikající prospěch měl až na vysoké, kde jsem věděl co a proč. Jen doufám, že svou kantorskou profesí do skupiny traumatizovaných žáků moc nepřispívám. Mám totiž názor, že pokud student známku, a to i pětku, přijímá, je vše v pořádku.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Nikdy jsem se nebál, protože jsem spolu s klasiky humoru Šimkem a Grossmannem věděl, že „správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé“. Ale hlavně jsem měl rozumné rodiče, kteří si nebudovali autoritu vytvářením atmosféry strachu a zajímali se o mé školní výsledky i v průběhu roku, takže pak nebyli známkami překvapeni. Což je přístup, který bych přál všem žákům a studentům nejen na konci tohoto školního roku. Všem čtenářům i redaktorům Orlického deníku přeji krásné léto!

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Naštěstí jsem se narodil do rodiny, kde se sice samozřejmě na řádné vzdělání a dobrý školní prospěch tradičně kladl patřičný důraz, stejně tak ale byla důležitá vzájemná láska, vlídnost a odpuštění. Ovšem jestli ti dva moji holomci nepřinesou samé jedničky, ať si mě nepřejí…