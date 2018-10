Otázka na víkend: výročí

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Republika slaví stovku. Jak strávíte sváteční den a co jí popřejete do dalšího století?

Ilustrační fotoFoto: čtk

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

My se ráno za za naši zemi pomodlíme a připomeneme si, jak říjen 1918 prožívala česká Jednota bratrská. Pak vyrazíme s rodinami z mateřského centra, s hasiči, fotbalisty a dalšími spolky do průvodu městem k památníku odboje, kde se setkáme s kluky z obce legionářů ve vojenském, položí se věnce a starosta zasadí strom republiky. Slavnostní oběd s rodinou bude super závěr oslavy. A republice přejeme další stovku.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Sváteční neděli i předcházející sobotu strávím na městských oslavách, které už dlouho pomáhám připravovat. Zapojí se do nich dechovka, big band a zapojila se už v tomto týdnu celá naše škola. A přání? S Tomášem Garriguem Masarykem připomínám, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Demokracií, svobodou, pravdou, láskou k národu a usilovnou prací. Nechť se nám to daří naplňovat praxí!

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Sváteční a zároveň pracovní budu mít celý víkend. V pátek večer promítám film Hovory s TGM, v sobotu jsem pořadatelem slavnostního koncertu ke 100. výročí založení ČSR účinkuje pěvecký sbor Boni Pueri (poutní kostel na Hedeči v 16.00 hodin), v neděli dopoledne v 9.15 sázíme lípu, tedy strom republiky. Slavnostních chvil si tím pádem užijeme dost. Republice přeji příštích sto let bez válek a znovunalezení těch ideálů, o kterých psal Masaryk a jimiž se státy udržují. Pro začátek by, myslím, stačil jiný výrok našeho prvního prezidenta: „Ježíš, ne Caesar“.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

O víkendu se budeme na střídačku s mojí paní v nemocnici starat (i) o ty, co to s oslavami přeženou a ublíží si. Republice moc přeji, aby nezapomněla, co všechno zažila, byla vděčná těm, co k ní byli hodní, a dokázala odpustit těm, co k ní tak hodní nebyli… Přeji ji mnoho dalších vizionářských Baťů, odvážných Kubišů, šikovných Špotákových, důvtipných Heyrovských, moudrých Čapků, statečných Horákových a Havlů se srdcem na správném místě. A taky, aby v ní alespoň dalších sto let vycházel Orlický deník…